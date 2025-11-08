Une tornade fait 6 morts et 750 blessés dans le sud du Brésil

La tempête a dévasté la ville de Rio Bonito do Iguaçu. Keystone

«Une scène de guerre»: une tornade fait 6 morts et 750 blessés

Une ville du sud du Brésil a été violemment frappée vendredi par une tempête dévastatrice. Le pays est sous le choc.

Au moins 6 personnes ont été tuées et 750 blessées par une tornade qui a dévasté une localité du sud du Brésil, dans l'État du Parana, ont annoncé samedi les autorités locales, qui ont décrété «l'état d'urgence».

La tornade, qui n'a duré que quelques minutes, a renversé des voitures et détruit des maisons entières vendredi à Rio Bonito do Iguaçu, une localité de 14 000 habitants.

Selon le dernier bilan des autorités régionales, le nombre de victimes est pour l'heure de six morts. Les pompiers et les services de secours de plusieurs communes voisines ont indiqué avoir pris en charge 750 blessés, dont neuf sont dans un état grave. Plusieurs ont dû être opérés.

Le phénomène météorologique, qui survient peu avant l'ouverture de la COP30 sur le climat lundi à Belém (nord), a entraîné des destructions sans précédent dans la région, à quelque 300 km des célèbres chutes d'Igaçu.

Le gouvernement du Parana a décrété «l'état d'urgence» à Rio Bonito de Iguaçu. «Nous travaillons à des plans d'aide humanitaire, d'envoi de matériel et de soutien aux actions de reconstruction», a annoncé sur X le ministre de l'Intégration et du Développement régional, Waldez Góes.

Devant son magasin en ruines, Roselei Dalcandon a déclaré à une chaîne locale:

«Tout a été détruit. La ville, les maisons, les écoles. Qu'est-ce qu'on va devenir?»

Elle venait de sortir de son échoppe lorsque la tornade est arrivée, son fils étant resté seul à l'intérieur. Elle a ajouté:

«Quand le vent s'est un peu calmé, mon mari est arrivé en courant. Mais il (son fils) allait bien. Le magasin avait disparu, mais il s'en est sorti (vivant), Dieu l'a sauvé.»

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a écrit sur X:

«Je tiens à exprimer mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers dans la tornade.»

Selon la défense civile, 90% de la ville a été touchés. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de nombreuses maisons le toit arraché ou totalement détruites.

Les secours fouillent dans les décombres à la recherche de survivants ou de corps. Un refuge a été mis en place dans une ville voisine.

Alors que deux personnes étaient précédemment portées disparues, il n'y en a désormais plus qu'une, selon le gouvernement de l'État du Parana. Mais les équipes de secours continuent de recevoir des informations de la part des familles, ce qui pourrait faire augmenter ce nombre dans les prochaines heures, selon la même source.

le colonel directeur de la Défense civile du Parana, Fernando Schunig, a déclaré au portail G1:

«C'est une scène de guerre»

Selon le Système de technologie et de surveillance environnementale du Parana, les vents ont atteint jusqu'à 250 km/h.

Les villes de Rio de Janeiro et Sao Paulo ont relevé leur niveau d'alerte en raison des vents violents et des pluies, et les autorités ont demandé à la population d'éviter tout déplacement.

De son côté, le gouverneur du Parana, Ratinho Junior, a précisé sur X que «les forces de sécurité (étaient) en alerte, mobilisées et (surveillaient) les villes touchées par les violentes tempêtes».

L'Institut national de météorologie maintient pour le weekend une alerte de «danger de tempêtes» dans tout le Parana, ainsi que dans les autres États méridionaux de Santa Catarina et Rio Grande do Sul, proches de l'Argentine et de l'Uruguay.

Depuis le début du mois de novembre, plusieurs villes du Parana font face à de fortes pluies, des orages, des vents violents et de la grêle.

En 2024, des inondations sans précédent ont frappé la même région du sud et fait plus de 200 morts et 2 millions de sinistrés dans l'État de Rio Grande do Sul, l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire récente du pays.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. (ats/afp)