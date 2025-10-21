en partie ensoleillé10°
En France, une tornade renverse trois grues et tue un jeune

Tornade près de Paris: un mort

This handout photograph taken and released on October 20, 2025 by the Syndicat Alliance Police Nationale (National Police Alliance Union) shows a collapsed crane which fell during high winds in Ermont ...
L'une des trois grues qui s'est effondrée, ce lundi soir, dans le Val-d'Oise.Image: Syndicat Alliance Police Nationa
Une tornade soudaine a frappé lundi la ville d’Ermont, dans le Val-d’Oise, provoquant l’effondrement de trois grues sur un chantier. Un ouvrier de 23 ans a été tué et quatre autres personnes grièvement blessées, tandis qu’une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
21.10.2025, 08:0621.10.2025, 08:51

Un travailleur de 23 ans a été tué sur un chantier et quatre autres personnes ont été grièvement blessées lundi à Ermont dans le Val-d'Oise. Une tornade, soudaine et violente a fait s'écrouler trois grues, selon les autorités préfectorales et judiciaires.

La ville d'Ermont, située à 21 km au nord-est de Paris, a été la plus affectée par «cet épisode venteux, soudain et violent, localisé à une dizaine de communes, qui s'est produit à 17h50», a indiqué le préfet Philippe Court, joint par l'AFP sur place. Le représentant de l'Etat a évoqué «une sorte de mini-tornade».

«On recense dix victimes dont une décédée, un homme de 23 ans»
Le procureur de la République de Pontoise,
Guirec Le Bras

Il s'agit «d'un des employés de l'entreprise de construction privée qui intervenait sur le chantier», a-t-il ajouté par téléphone. Dans l'attente de l'autopsie, le procureur n'a pu livrer davantage d'éléments sur les conditions dans lesquelles le décès est intervenu.

Une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires dans le cadre du travail a été ouverte à Pontoise, en flagrance, et confiée au service interdépartemental de police judiciaire du Val-d'Oise.

Dans la soirée, l'inspection du travail s'est déplacée sur les lieux à Ermont, pour les premières constatations, a précisé le procureur.

Sarkozy reçu par Macron avant d'aller en prison

L'homme décédé a été touché dans «une zone de chantier traversée par la mini-tornade», selon Philippe Court. «Les importants dégâts matériels y seront recensés une fois le jour levé», a-t-il commenté.

Une autre grue est tombée sur un établissement médico-social, sans y faire de victimes. Une troisième a chuté sur un bâtiment d'habitation. Dix victimes au total sont recensées.

«On compte une personne décédée, quatre en urgence absolue et cinq en urgence relative»
La préfecture, en début de soirée

La préfecture évoque encore «un épisode de vents violents à présent terminé» durant lequel des «grues sont tombées et des toits ont été arrachés». Pendant ce temps, des vidéos postées sur des comptes du réseau social X montrent effectivement trois grues s'effondrer en quelques secondes, l'une après l'autre.

Les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité sont également intervenus à Eaubonne, Andilly, Montmorency ou encore à Franconville... Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a évoqué sur X un «épisode de tornade soudain et d'une rare intensité».

Sur place ont rapidement été mobilisés des dizaines de pompiers, 50 policiers et 20 personnels du Service d'aide médicale d'urgence (Samu), ainsi qu'une dizaine de médecins, selon la préfecture.

Sur son compte officiel sur X, la Sécurité civile a exprimé dans la soirée son «soutien total aux 110 sapeurs-pompiers du Sdis 95 et aux 66 bénévoles des associations agréés de Sécurité civile qui sont mobilisés» dans le département. Un centre opérationnel départemental avait été ouvert en préfecture pour coordonner les opérations. (mbr/ats)

