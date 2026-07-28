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Des morts dans un centre commercial après le séisme au Japon

Strong quake jolts southwestern Japan Photo taken from a Kyodo News helicopter on July 28, 2026, shows a partially destroyed Aeon Mall building in Kashima, Kumamoto Prefecture, following reports of an ...
Un étage de l'Aeon Mall, à Kashima, s'est effondré mardi.Image: www.imago-images.de

Des morts dans un centre commercial après le séisme au Japon

L'effondrement partiel d'un centre commercial à Kashima a piégé de nombreuses personnes. Un nombre «considérable» de victimes est à déplorer.
28.07.2026, 13:1428.07.2026, 13:22

De «nombreuses personnes» étaient piégées mardi à l'intérieur d'un centre commercial endommagé par un puissant séisme dans le sud-ouest du Japon, après l'effondrement d'un étage, ont annoncé les services de secours. La télévision nationale TBS annonce de son côté un nombre «considérable» de morts dans le bâtiment.

A Kashima, dans le département de Kumamoto, «le deuxième étage d'un centre commercial s'est effondré, piégeant de nombreuses personnes à l'intérieur», a indiqué le service des pompiers dans un communiqué. Plus tôt, la police locale avait indiqué à l'AFP avoir reçu des signalements faisant état d'une déflagration au centre commercial Aeon Mall, sans pouvoir se prononcer sur d'éventuels dégâts ou victimes.

Alerte au tsunami au Japon après un puissant séisme

Suite au tremblement de terre survenu de magnitude 7,1 à 16H27 (09H27 en Suisse) sur l'île de Kyushu, la télévision publique NHK faisait état d'au moins 50 personnes hospitalisées et de 12 habitations effondrées près de la ville de Yatsushiro, au centre du département de Kumamoto.

Des images de télévision montraient des ponts routiers en partie détruits, des bâtiments éventrés et des wagons de trains de marchandises renversés. (jzs/afp)

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