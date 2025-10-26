L’ouragan Melissa atteint la catégorie 4 et menace la Jamaïque de pluies «catastrophiques»

Devenu l’un des ouragans les plus puissants de la saison, Melissa poursuit sa progression dans les Caraïbes avec des vents atteignant 225 km/h.

Un homme roule à vélo avant l'arrivée prévue de l'ouragan Melissa à Kingston, en Jamaïque, le dimanche 26 octobre 2025. Keystone

L'ouragan Melissa, déjà passé dimanche en catégorie 4, prend encore de l'ampleur dans les Caraïbes, menaçant la Jamaïque d'intempéries «catastrophiques» dans les prochains jours, ont prévenu les services météorologiques.

Melissa a déjà fait quatre morts au cours de la semaine sur l'île d'Hispaniola, trois en Haïti et un en République dominicaine, outre un adolescent porté disparu.

Le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis, basé à Miami, a indiqué dimanche que Melissa avait atteint la catégorie 4, avec des vents allant jusqu'à 225 kilomètres par heure et devrait passer en catégorie 5, la plus élevée, plus tard dans la journée.

Sa vitesse relativement faible, d'environ 6 km/h, préoccupe les experts, car les pluies et les glissements de terrain provoqués par Melissa risquent de durer d'autant plus longtemps que pour d'autres ouragans.

«La faible vélocité signifie que ces conditions d'ouragan, potentiellement majeures, vont se maintenir ou apparaître sur l'île de la Jamaïque (où se dirige désormais l'ouragan, NDLR) pendant plus de 24 heures et les conditions de tempête tropicale pourraient se prolonger pendant encore deux ou trois jours.» Le directeur adjoint du NHC, Jamie Rhome

Par conséquent, les habitants des zones touchées «devront rester à l'abri chez eux pour jusqu'à deux ou trois jours, voire davantage pour les populations qui seraient isolées par les inondations catastrophiques», a-t-il souligné, prévenant que les conditions en Jamaïque allaient «se détériorer très, très rapidement dans les prochaines heures».

Béryl en 2024

Melissa pourrait provoquer des précipitations allant jusqu'à 1 mètre dans certaines régions de la Jamaïque et de l'île d'Hispaniola, selon les prévisions.

«L'eau a envahi plus de la moitié de la maison» Angelita Francisco

Angelita Francisco, femme au foyer de 66 ans habitant à Saint-Domingue, la capitale dominicaine.

«On se sent impuissants, sans rien pouvoir faire, à part fuir en laissant tout»

Neuf des 31 provinces du pays sont en vigilance rouge pour des risques d'inondations subites, de crues et de glissements de terrain.

Melissa se trouvait dimanche (vers 16h00 en Suisse) à environ 180 kilomètres au sud de Kingston, la capitale jamaïcaine, et à 450 kilomètres au sud-ouest de Guantanamo, à Cuba.

L'aéroport international Norman Manley, qui dessert Kingston, a annoncé sa fermeture samedi soir. Les ports maritimes étaient également fermés.

Le dernier ouragan majeur à avoir touché la Jamaïque était Béryl, en juillet 2024. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts sur l'île.

Melissa est la 13e tempête tropicale de la saison dans l'Atlantique, qui s'étend de début juin à fin novembre.

Le réchauffement de la surface des océans augmente l'intensité des cyclones, ouragans ou typhons, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, mais pas leur nombre total, selon les experts du changement climatique. (dal/afp)