Vidéo: watson

Séismes au Venezuela: au moins 164 morts et 1000 blessés

Le bilan grimpe après le dramatique double séisme qui a frappé le pays.

Plus de «International»

Au moins 164 personnes ont été tuées et près de 1000 blessées dans le double séisme qui a frappé mercredi le Venezuela, selon un nouveau bilan provisoire annoncé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

Une trentaine de répliques se sont par ailleurs produites depuis le double séisme, a ajouté la dirigeante. Le précédent bilan faisait état de 32 morts et 700 blessés. (jzs/ats/afp)

Développement suit