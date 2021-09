International

Certificat Covid

Covid: Vous planifiez vos vacances d'automne? Ce que vous devez savoir



Vous planifiez vos vacances d'automne? Ce que vous devez savoir

Dans moins de deux semaines, les premiers cantons prendront leurs vacances d'automne. Si vous voulez aller à l'étranger, diverses conditions d’entrée pour chaque pays sont actuellement en vigueur. Voici ce qu’il en est.

A partir du 25 septembre, certains écoliers du canton de Berne seront à nouveau en vacances d'automne. Une à deux semaines plus tard, les vacances commenceront également dans les autres cantons. Et bien sûr, beaucoup ont envie de partir à l'étranger ou à la mer avant que l'été ne s’en aille définitivement.

Nous le savons depuis longtemps, planifier des vacances n'a jamais été aussi facile. Voici les règles d'entrée en vigueur pour une sélection de pays.

Chaque Etat a défini ses propres règles d'entrée - et celles-ci peuvent encore changer rapidement. Il est donc essentiel de vérifier directement auprès du pays de destination quelles sont celles en vigueur avant un voyage.

Voici le statut actuel de certaines des destinations les plus populaires pour les Suisses pendant les vacances d'automne.

En outre, pour de nombreux pays, vous avez besoin d'un formulaire d'entrée supplémentaire, qui peut généralement être rempli en ligne à l'avance.

D'abord, la Suisse

Le Conseil fédéral a énoncé, récemment, toute une série de mesures pour entrer en Suisse. Elles entrent en vigueur dès le lundi 20 septembre. En gros:

Tous les voyageurs (vaccinés ou non) devront remplir un formulaire le fameux «Passenger Locator Form» (PLF).

Les personnes non vaccinées ou guéries de plus de 16 ans entrant en Suisse devront présenter le résultat négatif d'un test (PCR ou antigénique) et refaire un test entre le 4e et le 7e jour de son retour.

A noter qu'il y a quelques spécificités pour les régions frontalières et les frontaliers qui ne sont pas concernés par ces deux points. Si vous voulez vraiment tout savoir sur les conditions d'entrée en Suisse, c'est par là 👇.

Allemagne

Les personnes vaccinées peuvent entrer en Allemagne avec le certificat Covid sans autres restrictions si la vaccination date d'au moins 14 jours.

Les personnes non vaccinées doivent être en mesure de présenter un test PCR négatif. Si l'on a séjourné dans une zone à haut risque ou à variant dans les 10 jours précédents, il y a des obligations de preuve supplémentaire et une quarantaine à respecter. La Suisse n'est actuellement pas répertoriée comme une zone à haut risque ou à variant.

France

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays avec le certificat Covid sans autres restrictions. Sept jours après la deuxième vaccination ou après la dose de vaccination pour les personnes guéries. S’ajoute à cela l'attestation de déplacement et de voyage.

Les personnes guéries peuvent entrer avec un certificat de guérison datant d'au moins onze jours et de six mois au maximum.

Les personnes non vaccinées sont réparties en catégories selon leur pays de provenance. La Suisse figure actuellement sur la liste verte. Pour entrer dans le pays – sans être vacciné ou guéri – il faut un test PCR négatif ou un test antigénique effectué au plus tard 72 heures avant le départ.

Italie

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la vaccination a été effectuée au moins 14 jours auparavant.

Les personnes non vaccinées doivent avoir un test PCR négatif datant de moins de 48 heures. Celles qui ne peuvent pas le présenter doivent être mises en quarantaine pendant cinq jours et informer le service de prévention de l'autorité sanitaire locale. Après les cinq jours, un test PCR ou antigénique doit être effectué.

Autriche

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays après avoir reçu la deuxième vaccination. Le certificat est valable un an à partir du 15 septembre. Les personnes vaccinées avec Johnson&Johnson doivent attendre 21 jours après la vaccination.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (ne datant pas de plus de 48 heures).

Égypte

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose a été administrée au moins 14 jours avant l'entrée.

Les personnes non vaccinées doivent subir un test PCR effectué au maximum 72 heures avant leur arrivée. Ceux qui entrent dans le pays sans test doivent le passer sur place.

Albanie

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose date d'au moins 14 jours.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (pas plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (pas plus de 48 heures). Les personnes guéries ont besoin d'une preuve ne datant pas de plus de six mois. Celles qui ne l'ont pas doivent être mises en quarantaine pendant dix jours et présenter ensuite un test négatif.

Grèce

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays avec le certificat Covid sans restriction. Cependant, tous les voyageurs doivent remplir le formulaire de localisation des passagers (Passenger Locator Form) avant le départ.

Les personnes non vaccinées doivent subir un test PCR (datant de moins de 72 heures) ou un test antigénique (datant de moins de 48 heures).

Kosovo

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose date d'au moins 14 jours.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (ne datant pas de plus de 48 heures).

Croatie

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose date d'au moins 14 jours.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (ne datant pas de plus de 48 heures).

Malte

Malte est actuellement un cas particulier. Ici, les réglementations les plus strictes s'appliquent également aux personnes vaccinées.

Les personnes vaccinées ne peuvent entrer à Malte que si elles sont entièrement vaccinées. Pour Moderna ou Pfizer-Biontech, cela signifie deux doses de vaccination. Celles-ci doivent avoir été administrées 14 jours avant l'entrée.

Les personnes non vaccinées doivent présenter un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) et se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Macédoine du Nord

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose date d'au moins 14 jours.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (ne datant pas de plus de 48 heures).

Portugal

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose date d'au moins 14 jours. Ce formulaire doit être rempli au préalable.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (ne datant pas de plus de 48 heures). Ce formulaire doit être rempli au préalable.

En outre, les dispositions suivantes s'appliquent à Madère: à l'arrivée, il faut faire un test gratuit et attendre le résultat pendant 12 à 24 heures en isolement. Ou se mettre volontairement 14 jours en quarantaine.

Serbie

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose date d'au moins 14 jours.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (ne datant pas de plus de 48 heures).

Espagne

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose date d'au moins 14 jours. En outre, ce formulaire doit être rempli à l'avance.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (ne datant pas de plus de 48 heures). En outre, ce formulaire doit être rempli à l'avance.

Turquie

Les personnes vaccinées peuvent entrer dans le pays sans autres restrictions si la deuxième dose date d'au moins 14 jours. 72 heures avant le départ, ce formulaire doit également être rempli.

Les personnes non vaccinées ont besoin d'un test PCR (ne datant pas de plus de 72 heures) ou d'un test antigénique (ne datant pas de plus de 48 heures). 72 heures avant le départ, ce formulaire doit également être rempli.

Chypre

La Suisse figure actuellement sur la liste des pays à risque de Chypre. Il n'y a pas de restrictions d'entrée pour les personnes vaccinées.

Les personnes non vaccinées doivent :

Soumettre le Cyprus Flight Pass 48 heures avant le départ.

Présenter un test PCR négatif au maximum 72 heures avant le départ.

Présenter un test PCR négatif à l'arrivée.

Etats-Unis

L'entrée aux Etats-Unis n'est toujours pas possible si vous avez séjourné en Suisse ou dans d'autres pays de l'espace Schengen pendant une période de 14 jours.

La date à laquelle il sera à nouveau possible de voyager aux Etats-Unis reste inconnue. Lufthansa a récemment prévu un assouplissement autour de Noël.

Article traduit de l'allemand par Anne Castella.

