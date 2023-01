C'est la guerre entre Charles III et Elon Musk

Au cas où vous l'ignoriez...

Le Crown Estate est une entreprise commerciale indépendante chargée de veiller sur les nombreux biens immobiliers et hectares de terrains de la monarchie. Une grosse responsabilité: le portefeuille royal est estimé à 19,2 milliards de dollars et comprend quelques-uns des terrains les plus chers du centre de Londres. Parmi eux: le fameux immeuble de Piccadilly, au coeur du litige entre Charles et Elon Musk.