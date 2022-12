L'ancien Premier ministre russe de Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev, a publié sa liste de prévisions pour 2023. Et même Elon Musk l'a jugée «épique». image: keystone

Chaos et guerre civile: la liste «épique» des prévisions de Medvedev pour 2023

Dmitri Medvedev a osé quelques «pronostics» pour la nouvelle année. Entre une guerre civile aux Etats-Unis, l'élection d'Elon Musk comme président, la création du «4e Reich» en Allemagne et l'effondrement de l'Union européenne, on se réjouirait presque de voir ça.

Que celui qui n'a jamais formulé une ou deux hypothèses peu vraisemblables pour la nouvelle année me jette la première pierre. Mais quand la plupart d'entre nous rêvons de gagner au loto ou de nous lancer dans un road trip en Patagonie, les perspectives de Dmitri Medvedev, elles, s'avèrent beaucoup moins réjouissantes - quoique tout aussi loufoques.

En Europe:

L'homme qui a présidé la Russie de 2008 à 2012, puis campé le poste de premier ministre russe pendant huit ans, s'est prêté au jeu sur Twitter, en formulant dix prédictions aussi cyniques qu'improbables. Et on peut dire qu'il n'a vraiment pas eu peur de pousser le bouchon.

«Nombreux sont ceux qui émettent des hypothèses futuristes, comme s'ils rivalisaient pour distinguer les plus folles, voire les plus absurdes. Voici notre humble contribution.»

En Europe, bonjour la catastrophe

En tête de sa liste? Un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne, l'éclatement de l'UE dans la foulée, pour finir par l'abolition de l'euro en tant que monnaie.

Ajoutez à cela: «la création d'un Quatrième Reich sur la base de l'Allemagne et de ses satellites», la «séparation de l'Irlande du Nord et du Royaume-Uni», et vous obtenez une guerre «entre la France et le Quatrième Reich». Grosse ambiance.

En ce qui concerne les perspectives économiques, Medvedev n'est pas avare de catastrophes financières: augmentation du prix du pétrole et du gaz, effondrement du FMI et de la Banque mondiale, abandon de l'euro et du dollar comme monnaies de réserve mondiales ou encore délocalisation des principaux marchés boursiers vers l'Asie. Dans le monde de Medvedev, les financiers auront du pain sur la planche cette année.

Elon Musk président?

Les Américains ne sont évidemment pas à l'abri des projections farfelues du président du parti de Vladimir Poutine.

Medvedev s'amuse notamment à imaginer une nouvelle guerre de Sécession, aboutissant à la séparation de la Californie et du Texas en deux Etats distincts. Un chaos à l'issue duquel Elon Musk, patron de Tesla et de Twitter, sera élu à la tête des Etats-Unis.

Ce qui n'a pas manqué de beaucoup faire rire le principal concerné, qui a jugé la liste «épique».

Critiqué avec virulence pour son enthousiasme, Musk a attendu quelques heures pour prendre position sur cet étrange listing. De son ton provocateur habituel, il a évoqué les «prédictions les plus absurdes» qu'il ait jamais entendues, et leur «incroyable» déconnection «aux progrès de l'intelligence artificielle et de l'énergie durable».

Quant à savoir si, après avoir bridé la présidence de Twitter, Musk aurait voulu viser celle des Etats-Unis, le natif d'Afrique du Sud est de toute façon contraint d'y renoncer. Probablement le seul fantasme qu'il ne réalisera jamais. (mbr)