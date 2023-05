Meghan et la mort étaient-elles cachées durant le sacre de Charles III?

Le sacre de Charles III s'est si bien déroulé qu'il fallait chercher loin pour trouver quelques anicroches. Jusqu'à invoquer les esprits et apercevoir l'impossible. Soyons francs, l'une des séquences est plutôt effrayante.

La cérémonie du couronnement de Charles III, nouveau roi du Royaume-Uni, a été un franc succès. Un mélange de tradition, de kitsch, d'émotion, d'Histoire, de gratin d'Hollywood et d'ailleurs. Même Harry, relégué au troisième rang, s'est fait discret. En d'autres termes, pas la moindre volute d'incident ou de scandale à se mettre sous la dent.

La mort rôde

A tel point que les internautes ont dû creuser profond pour trouver de quoi ronger le frein de frasques et de frissons. Et le mystère le plus effrayant s'est invité au beau milieu du sacre, dans l'estomac de Westminster. Alors que les officiels entraient encore par grappe dans l'abbaye, une apparition fugace, en second plan, a fait se figer les réseaux sociaux. Une silhouette sombre, capuchon sur la tête, avec une sorte de sceptre dans les mains. De droite à gauche, à l'entrée de l'abbaye, cette créature passe rapidement sans même jeter un œil à ce qui se trame à l'intérieur. La curiosité est un vilain défaut, mais bon, tout de même!

Qu'est-ce que quoi, comment, hein? Une sorcière? Le diable? Un simple religieux? Le concierge qui voulait faire une blague? Où alors, comme le suggèrent bon nombre d'internautes, la grande faucheuse a-t-elle rôdé durant le sacre de Charles III?

On va même plus loin sur Twitter: «C'est Diana qui prend sa revanche!»

Mauvais présage ou non, ces quelques secondes ont suffi pour jeter un froid, car, il faut avouer, cette apparition est simplement effrayante. Une cape noire qui apparaît dans une abbaye sans avoir été invitée permet déjà de se faire des films, mais d'autres observateurs un poil paranoïaques sont allés plus loin.

Meghan Markle déguisée ?

Un homme «bizarre» a également attiré toute l'attention durant le couronnement. Se cacher derrière une large moustache et de grandes lunettes? Mmmh, c'est louche. Et puis, ce serait pas des faux cheveux, ça?

On le sait, Harry a dû faire le déplacement tout seul depuis la Californie, pour pouvoir assister au couronnement de son père. Si Meghan Markle a bien été invitée (selon les meilleurs snipers de frasques de la royauté) elle a préféré rester à leur domicile, à Los Angeles, pour bichonner l'anniversaire du fils Archie, qui fêtait ses 4 ans pile le même jour. Pas de bol.

Mais depuis les récentes, endurantes et bruyantes bisbilles entre le couple californien et la famille royale, tous les coups bas semblent encore permis. Au point d'imaginer Meghan se pointer à Londres incognito, planquée sous un déguisement grossier?

Evidemment, c'est une blague. Mais qui a occupé internet un bon moment durant cette journée historique (et peut-être un peu ronflante?) de samedi. En réalité, il s'agissait du célèbre compositeur gallois Sir Karl Jenkins, dont une partie de l'œuvre a été jouée durant la cérémonie. Voilà, rien de grave. Charles III peut dormir sur ses deux oreilles et sous sa nouvelle couronne.

