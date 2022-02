Une «femme esclave» fait couler beaucoup d'encre en Chine

La Télévision centrale de Chine (CCTV) a diffusé un reportage pour expliquer que cette femme se nomme Xiao Huamei et originaire du Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Mariée une première fois en 1996, elle aurait divorcé et aurait été emmenée par une femme dans cette province, avant de lui fausser compagnie. Les autorités ont enquêté sur l'homme, mais aucune charge n'a été retenue contre lui.

Des questionnements (légitimes) qui mettent en lumière une chose: les soupçons que le mari aurait acheté sa femme. En une semaine, la vidéo attire plus de deux milliards de vues et la colère naissante de la population.

Comme le souligne Le Monde dans une publication, la Chine est scandalisée et les réseaux sociaux s'embrasent: qui est cette femme? D’où vient-elle? Que font les autorités locales? Comment le couple a-t-il pu avoir huit enfants, malgré la politique de l’enfant unique alors en vigueur et qui n’a été abolie qu’en 2015? Les autorités ont expliqué que la femme de la vidéo était une vagabonde et que son mari l’avait épousée en 1998. Elle aurait été diagnostiquée schizophrène par des experts , comme le rapporte The Guardian.

Macron, Zemmour et Le Pen sur TikTok: bonne idée ou pas?

En 2022, tous tentent de séduire de nouveaux (et jeunes) électeurs sur cette plateforme. Avec plus ou moins d'habileté. Alors que l' alliance de droite vaudoise vient de susciter des fous rires avec leur apparition sur TikTok, faisons le point sur cette stratégie dans le cadre de la présidentielle française.

Eté 2020, on goûte à nouveau peu à peu aux plaisirs simples de la vie. Le premier confinement devient un souvenir brumeux. Fini les apéros Zoom, les mercredis soirs passés devant Top Chef, les DIY à tire-larigot et les week-ends à larver devant Tiger King, la série documentaire sur un directeur de zoo excentrique. On retrouve les verres en terrasse, les musées, les salles de cinéma. On retrouve la vie réelle. Et puis soudain, le 7 juillet 2020, la fiction rattrape de nouveau la réalité: le président Emmanuel Macron félicite les nouveaux bacheliers sur l'application de vidéos courtes TikTok. Dans les commentaires, la surprise est totale: «2020 est tellement improbable c'est quoi ça», «IKEUNIK [prononcer iconique, ndlr] le discours».