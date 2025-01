Puissant séisme au Tibet: au moins 53 morts

Un important séisme était survenu en décembre 2023 dans le nord-ouest de la Chine et avait fait 148 morts et des milliers de sans-abri dans la province du Gansu (nord-ouest). (ats)

L'Himalaya se trouve sur la ligne de fracture entre les plaques tectoniques indienne et eurasienne et connaît une activité sismique régulière. En 2015, un tremblement de terre de magnitude 7,8 avait fait près de 9000 morts et plus de 22'000 blessés au Népal, détruisant plus de 500'000 habitations.

Au Népal, outre Katmandou, les zones situées autour de Namche et de Lobuche, tout près du camp de base de l'Everest, ont également été frappées par le séisme et ses répliques.

Ce canton situé en haute altitude compte environ 62 000 habitants et se situe non loin du versant chinois de l'Everest.

«Les secousses ont été très fortement ressenties dans le canton de Dingri et aux alentours et de nombreux bâtiments se sont effondrés près de l'épicentre», a indiqué CCTV. Elle a fait état de «multiples répliques» depuis mardi matin, la plus importante étant de magnitude 4,4.

«Cinquante-trois personnes sont mortes et 62 autres ont été blessées», a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle (média d'Etat), qui cite les autorités. Un précédent bilan faisait état de 32 morts et 38 blessés.

