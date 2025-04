Les stocks de nourriture dans la bande de Gaza sont presque épuisés

A Jabalia (nord), 11 corps supplémentaires ont été découverts dans une maison frappée la veille, portant à 23 le nombre de morts de ce bombardement. Deux autres corps ont été retrouvés dans un commissariat de police également visé, où 11 personnes ont péri au total, a précisé Mohammed Al-Moughair, responsable de la Défense civile palestinienne. L’armée israélienne a confirmé avoir frappé Jabalia, visant selon elle «des terroristes opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas et du Jihad islamique».

Parallèlement, les frappes israéliennes ont tué au moins 78 Palestiniens en 24 heures , selon le ministère de la Santé du Hamas. Les hôpitaux du territoire ont reçu 84 corps, dont six de victimes décédées à des dates antérieures, et 168 blessés. «Il y a encore des victimes piégées sous les décombres et sur les routes, que les équipes de secouristes et de la Défense civile ne peuvent pas atteindre», a averti le ministère.

Le boss du Pentagone s'est offert un studio de maquillage

Au milieu des coupes budgétaires drastiques en cours au ministère de la Défense, Pete Hegseth s'est autorisé une petite folie: un studio de maquillage tout beau tout neuf pour ses interviews télévisées. Ceci dit, rassurez-vous. Le brave homme «se maquille tout seul», selon une source.

Dans le cas de Pete Hegseth, le chef du Pentagone et secrétaire à la Défense de Donald Trump, les surprises se suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu'il navigue bon gré mal gré sur un énième scandale de messagerie non protégée, où il aurait transmis à sa femme et aux membres de sa famille des plans de guerre au Yémen, voilà que CBS News se pointe avec un rapport tout frais. Beaucoup plus trivial que des données militaires ultra-sensibles.