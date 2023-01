Covid-19: en Chine, une province recense plus de 90% de contamination

Des chiffres qui ne reflètent pas la situation pour bon nombre d'experts et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Désormais, en effet, seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au virus sont incluses dans les statistiques. Ce changement de méthodologie signifie qu'un grand nombre de décès ne seront désormais plus répertoriés comme étant dus au Covid. (ats)

A l'approche des célébrations, plus de 34 millions de trajets avaient été enregistrés samedi 7 janvier au premier jour de la plus grande migration de l'année en Chine, selon des chiffres officiels.

Comment des agents pro-Poutine veulent retourner l'opinion en Allemagne

Ils sont militaires, chefs d'entreprise ou encore Youtubeurs. Depuis le début de la guerre, ils se sont lancés à corps perdu dans une campagne pro-Kremlin en Allemagne. Qui sont ces «agents» russes acquis à la cause de Vladimir Poutine?

Si l'Allemagne fait jusqu'à présent partie des plus fervents soutiens de l'Ukraine, avec plus d'un milliard d'euros dépensés en aide humanitaire et en équipements militaires, ce parti pris fait grincer les pro-Poutine allemands les plus fervents.