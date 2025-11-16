La Chine défie Trump avec sa flotte fantôme

La Chine tente de contourner les sanctions américaines avec des navires non enregistrés. Les premiers du genre ont déjà levé l'ancre.

La Chine a commencé à constituer sa propre flotte fantôme pour transporter du gaz russe. Selon Bloomberg, Pékin souhaite ainsi garantir l'importation de GNL (gaz naturel liquéfié) en provenance de Russie, et ce malgré des sanctions américaines en vigueur. Objectif: diversifier les canaux d'importation tout en renforçant le partenariat énergétique avec Moscou.

Les experts parlent d'un projet encore à ses débuts, mais de premiers indices laissent entrevoir une stratégie bien aboutie. La République populaire s'inspire apparemment du modèle de la flotte fantôme déjà établie pour le pétrole russe. Celle-ci se compose de navires dont la propriété et les mouvements sont délibérément dissimulés afin de contourner les sanctions.

Ainsi, le méthanier CCH Gas mettrait par exemple en ce moment le cap vers un port chinois. Selon les données du navire et des satellites, celui-ci cache sa position. Un comportement caractéristique des transports soumis à des sanctions. Selon Bloomberg, la compagnie maritime CCH-1 Shipping Co. est enregistrée à une adresse à Hong Kong, liée à la société boîte aux lettres Samxin Secretarial Services Ltd. Ce type de camouflage est particulièrement connu dans le commerce du pétrole iranien ou russe.

Flotte fantôme en Russie aussi

Il y a aussi le Kunpeng, un méthanier récemment rebaptisé, basé près de Singapour et dont on ignore plusieurs éléments. D'après la plateforme maritime internationale Equasis, il a été transféré cette année à des sociétés peu connues en Chine et aux Iles Marshall. Là encore, la structure de propriété n'est pas claire, fait inhabituel dans le secteur hautement spécialisé du transport de GNL, généralement dominé par un petit nombre d'acteurs établis.

La Russie elle-même a entamé la mise en place de sa flotte fantôme pour le GNL en 2024. Bloomberg raconte que plus d'une douzaine de navires ont été enregistrés dans différents pays, dont la Russie et l'Inde. Objectif: conquérir des marchés après la perte quasi totale des clients européens. Dans le même temps, les pays occidentaux intensifieraient la pression sur les acheteurs d'énergie russe, en particulier après l'invasion de l'Ukraine en 2022.

La création d'une flotte secrète pour le gaz naturel liquéfié est considérée comme particulièrement complexe. Les navires doivent transporter le gaz réfrigéré à -162 °C degrés et ils ont besoin pour cela d'une technologie de pointe. En outre, avec 800 unités, la flotte mondiale de méthaniers est nettement moindre que celle des pétroliers, qui en compte environ 8000. Il demeure par conséquent plus délicat pour la première d'opérer dans l'ombre.



