Le combat entre un mammifère et un dinosaure figé dans un fossile

S'il est rare que des mammifères s'en prennent à des animaux beaucoup plus gros qu'eux, un exemple existe encore de nos jours, avec le glouton qui a été observé attaquer un caribou, beaucoup plus imposant que lui. Le fossile n'a pas permis de déterminer si Repenomamus robustus chassait seul ou en meute.

«Le dinosaure s'est effondré et a coincé une patte arrière du mammifère au creux de ses genoux, ce qui suggère que le deuxième a attaqué le premier»

Les mammifères étaient jusqu'ici considérés comme trop petits pour s'en prendre aux dinosaures pendant les quelques dizaines de millions d'années où ils se sont côtoyés. Mais le fossile montre un Repenomamus robustus dominant un Psittacosaurus lujiatunensis, un herbivore haut d'un mètre vingt et doté d'un bec semblable à celui d'un perroquet.

On distingue clairement le mammifère qui a planté ses crocs acérés dans les côtes de sa proie tout en agrippant sa patte arrière.

C'est la première fois que l'on découvre un fossile montrant le combat entre un mammifère et un dinosaure, selon Jordan Mallon, paléontologue au Musée canadien de la nature, qui a cosigné l'étude menée par des scientifiques chinois. En découvrant le fossile, «je n'en ai pas cru mes yeux», dit-il à l'AFP.

