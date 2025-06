Coop n'a toujours pas réussi à mettre fin à la bataille des caddies

A Aarau, des centaines de caddies continuent d'être transportés de la Coop du coin vers les bâtiments voisins, malgré une interdiction formelle du détaillant. La municipalité de la ville s'en mêle.

Florian Wicki, Nadja Rohner / ch media

Plus de «Suisse»

C'est une blague tenace en Suisse alémanique: les Argoviens seraient parfois un peu bizarres. Comme dans la capitale cantonale Aarau, où les usagers de la Coop du coin avaient pris l'habitude d'emmener les caddies jusque dans leurs appartements, les laissant au pied de leur immeuble sans les ramener à leur point de départ.

On en parle en détail ici 👇🏻 Cette «situation unique» en Suisse a coûté des millions à Coop

Cela a été autorisé — ou plutôt, toléré — pendant pas loin de 50 ans. La Coop a fini par réagir: elle a interdit aux clients du «Telli Center» d'emporter les chariots. Après une série de travaux, elle a ajouté un nouveau dispositif sur les roues des chariots, qui activent un frein en passant les limites du centre commercial.

La Coop ne tolère plus d'emporter les caddies. Image: tele m1

Des centaines de caddies toujours utilisés

Mais les habitants n'en ont rien à faire des directives de la Coop. Ils insistent sur le fait qu'ils peuvent continuer à faire «comme ils ont toujours fait». Le nouveau système de la Coop fonctionne-t-il? Pas si bien, à en croire le nombre de caddies qui continuent d'être emmenés auprès des immeubles alentour.

Devant le bloc locatif du Rüttmatt, par exemple, nous avons pu compter 134 caddies de la Coop, dont 56 devant un seul immeuble.

Les voici 👇🏻 Au moins, les caddies sont regroupés. ch media

Devant d'autres blocs et immeubles, on trouve respectivement 131 (rue de Delft) et 27 caddies de la Coop (rue de Neuchâtel). Preuve d'une «évolution» de la tendance, une douzaine de chariots de chez Lidl ont même été retrouvés.

Lundi matin, en conséquence, on pouvait observer une scène bien connue entre ces pâtés d'immeubles: des collaborateurs de Coop qui partent en tournée de ramassage pour ramener les nombreux chariots au Telli Center à l'aide d'un véhicule motorisé.

Entretien avec la municipalité

Mais cette fois-ci, c'en est trop pour Coop, qui a saisi les autorités. Un entretien a eu lieu entre le conseil municipal d'Aarau et Coop. Au préalable, le maire Hanspeter Hilfiker a confirmé que lui et la responsable de la santé et des affaires sociales, Angelica Cavegn Leitner, rencontreraient Coop afin de connaître les tenants et aboutissants de cette affaire.

L'échange se serait bien déroulé, selon la porte-parole de Coop ainsi que le maire d'Aarau. Le contenu de l'entretien n'a pas été dévoilé. Il faut dire que cela fait longtemps que le détaillant n'a plus envie de s'exprimer sur les problèmes qui règnent au Telli Center. Le maire a laissé entendre que des mesures supplémentaires seront annoncées dans un avenir proche.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci et Alexandre Cudré