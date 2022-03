Chine: un avion avec à bord 133 personnes s'écrase

L'appareil s'est écrasé dans le sud-ouest du pays lundi. Un incendie s'est déclaré et on ignore, pour l'heure, le nombre de victimes.

Un avion de la compagnie China Eastern Airlines avec à bord 133 personnes s'est écrasé lundi dans le sud-ouest de la Chine, a rapporté la télévision d'Etat chinoise, sans fournir de bilan dans l'immédiat.

Le Boeing-737, s'est écrasé près de la ville de Wuzhou, dans la région du Guangxi, et a «provoqué un incendie» de montagne, a indiqué CCTV, ajoutant que des équipes de secours ont été envoyées sur place. Pour l'heure, on ignore le nombre de victimes et leur origine. (jah/ats)