Un tremblement de terre fait plus de 100 morts en Chine

En septembre 2022, un séisme de magnitude 6.6 dans la province du Sichuan, avait causé la mort de près de 100 personnes. Et un séisme de magnitude 7.9 en 2008 avait fait plus de 87 000 morts ou disparus, dont 5335 écoliers. (ag/ats)

Pour rappel, les tremblements de terre sont relativement fréquents en Chine. En août, un tremblement de terre d'une magnitude de 5.4 dans l'est de la Chine, a fait 23 blessés et détruisant des dizaines de bâtiments.

Les températures ont chuté bien en dessous de zéro dans le nord du pays, et des images de l'une des zones les plus touchées diffusées sur CCTV, la chaîne de télévision publique, montraient des habitants se réchauffant près d'un feu pendant que les services d'urgence installaient des tentes

Le président chinois Xi Jinping a appelé à «déployer tous les efforts possibles» dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé tôt ce mardi, et à assurer la sécurité des survivants et de leurs biens.

L'acteur Jonathan Majors risque un an de prison

Celui qui a joué dans Creed III a été reconnu coupable d'agression sur une ancienne petite amie au terme d'un procès à New York qui va lui coûter son rôle de méchant dans les films Marvel.

L'acteur de 34 ans, qui a joué dans Creed III et a incarné Kang dans la série des studios Marvel (Disney), a été reconnu coupable d'agression au troisième degré, le niveau le moins grave pour ce type d'inculpation, et de harcèlement, par un jury de six personnes, à New York. Il a été relaxé pour deux autres chefs d'accusation.