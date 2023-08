Un séisme en Chine fait beaucoup de blessés

Selon les propos d'un membre du bureau de sismologie du Shandong rapportés par les médias locaux, la probabilité d'un séisme plus violent est «très faible». (dal/afp)

Les tremblements de terre ne sont pas rares en Chine, mais ils frappent rarement l'est du pays, où se trouve la majeure partie de la population et des grandes villes.

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'aux villes de Pékin et de Tianjin, ainsi qu'à Shanghai, à environ 800 kilomètres de l'épicentre. «Je ne peux rien dire, si ce n'est que c'est effrayant», a témoigné un utilisateur de Weibo.

Le réseau de distribution d'eau et les infrastructures de communication fonctionnaient normalement dans la région, mais la circulation de centaines de trains a été suspendue dimanche matin, selon cette même source.

selon la chaîne officielle, qui a diffusé des images de tas de briques entre des immeubles intacts et une maison partiellement effondrée.

Sur des images de CCTV, des secouristes en uniforme rouge passaient devant des tentes de premiers secours installées sur le terrain d'athlétisme d'une école et cernées de bâtiments apparemment intacts.

La télévision officielle CCTV, citant les autorités provinciales, a fait état d'au moins «21 blessés» et de 156 maisons ou immeubles qui se sont «effondrés» en raison du séisme, qui a été suivi de 52 répliques.

Le système de surveillance de l'USGS PAGER, qui fournit des évaluations préliminaires de l'impact des tremblements de terre, a émis une alerte rouge, indiquant la probabilité de dégâts importants et des victimes.

Le séisme s'est produit à 02h33 locales (20H33 samedi en Suisse), à 26 kilomètres au sud de la ville de Dezhou dans la province du Shandong, à une profondeur de 10 kilomètres, a précisé l'USGS. Le tremblement de terre, suivi de 52 répliques, a été ressenti jusqu'aux villes de Pékin et de Tianjin, ainsi qu'à Shanghaï, à environ 800 kilomètres de l'épicentre, selon la télévision officielle CCTV.

Un séisme de magnitude 5.4 a touché le nord-est de la Chine dimanche, a indiqué l'institut géologique américain (USGS). Les autorités chinoises ont fait état d'au moins dix blessés et plus de 150 de bâtiments effondrés.

Un puissant séisme de magnitude 5,4 a secoué le nord-est de la Chine, provoquant des dégâts matériels considérables et faisant 21 blessés.

