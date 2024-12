La Chine construit le robot policier du futur

Pékin a présenté un tout nouveau «robot-boule». Conçu pour assister la police, il devrait pouvoir communiquer avec d'autres machines.

Des développeurs chinois ont mis au point un robot policier qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Dans la ville de Wenzhou, à l'est, une unité spéciale patrouille dans les rues animées. A ses côtés, la fameuse machine en forme de boule. La séquence est rapidement devenue virale sur les médias sociaux.

La sphère pèserait 160 kilos et aurait un diamètre de 0,8 mètre. Elle rappelle un peu le robot BB-8 de Star Wars, à qui il manquerait néanmoins une pièce.

«Voici notre nouvelle recrue, un "petit bonhomme agile"» Huang Sufeng, commandant adjoint

Des policiers chinois patrouillent à Wenzhou avec le nouveau robot. Image: Wenzhou City

Un robot à l'aise même dans l'eau

L'engin été conçu pour des interventions dans des espaces restreints, y compris pour des missions antiterroristes. Il peut atteindre les 30 kilomètres/heure en seulement 2,5 secondes et on peut l'affubler d'un équipement de police, selon le haut-gradé. Des vidéos montrent par ailleurs le robot dans l'eau et sur des terrains accidentés. Il devrait en outre être capable de jeter des filets sur des suspects. Plusieurs de ces robots devraient pouvoir collaborer entre eux de manière autonome.

Les concepteurs avaient initialement en tête d'envoyer leur prototype sur Mercure. «C'est une planète qui connaît des variations de température extrêmes en raison de sa proximité avec le soleil», explique à Xinhua Wang You, professeur associé à l'université du Zhejiang.

Une autonomie de dix heures

En 2017, Wang et son équipe ont d'abord travaillé sur cette idée. Ils ont finalement concrétisé le concept du robot sphérique, caractérisé par son allure rapide, un contrôle avancé de ses mouvements, sa nature amphibie et son autonomie.

«Elle roule avec une friction minimale et ne nécessite pas de stabilisation supplémentaire», a expliqué Wang. «De plus, son efficacité énergétique dépasse celle des robots bipèdes et celui-ci peut travailler jusqu'à 10 heures sans interruption ou parcourir 120 kilomètres».

