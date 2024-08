Voici l'une des nouvelles recrues de l'armée ukrainienne.

Ces chiens robots auront «un impact considérable» en Ukraine

Parallèlement à ses drones, l'armée ukrainienne mise dorénavant sur des chiens robots. Certains sont déjà au front.

Le manque de personnel en Ukraine pourrait bientôt être au moins un peu atténué par des robots. Il semblerait qu'une unité ait déjà testé des chiens robots, qui seront principalement utilisés pour la reconnaissance.

«Nos soldats qui sont envoyés en mission de reconnaissance sont généralement très bien formés et très expérimentés, et sont toujours exposés à des risques», a déclaré un militaire se faisant appeler «Yuri» en présentant l'appareil à des journalistes de l'AFP. Ces robots pourraient s'approcher des positions ennemies, prendre des photos, et transmettre des coordonnées.

L'appareil s'appellerait «Bad One», un autre «Bad Two». Selon l'AFP, une batterie entièrement chargée permettrait aux chiens-robots de se déplacer pendant deux heures. Ils seraient également en mesure de détecter les mines et pourraient porter jusqu'à sept kilos de bagages – par exemple pour apporter du matériel médical aux blessés. S'ils tombaient aux mains de l'ennemi, toutes les données peuvent être effacées à distance, précise «Yuri».

Une brigade doit tester des robots à Donetsk

L'opérateur de robots «Yuri» a déclaré que, pour des raisons de confidentialité, il ne pouvait pas dire combien d'appareils étaient déjà en service:

«Mais cela aura un impact considérable sur les opérations et améliorera la sécurité des soldats»

Selon des infos publiés sur la plateforme X, la 28e brigade mécanisée devrait tester les cyber-chiens dans la région de Toretsk, dans la région de Donetsk.

Une entreprise chinoise produit les chiens robots

L'origine de ces robots n'est pas claire. Visuellement, ils ressemblent d'abord aux modèles de l'entreprise américaine Boston Dynamics. Mais des détails montrent qu'il s'agit manifestement de produits d'une entreprise chinoise. Le Go2 d'Unitree est proposé comme «partenaire de la vie quotidienne». Il possède un radar Lidar capable de détecter l'environnement et a déjà été utilisé lors des Jeux asiatiques de Hangzhou pour ramasser et ramener les javelots et les disques après le lancer.

Selon le fabricant, l'appareil peut se tenir debout sur ses pattes avant, rouler et franchir des obstacles. Il existe également dans une version où des roues sont montées sur les jambes. Le modèle de base coûte 1600 dollars. C'est la version Go2 qui est proposée aux consommateurs.

Les robots montrés dans les vidéos ukrainiennes ressemblent visuellement à ceux de l'entreprise chinoise – mais ils sont peints dans des couleurs de camouflage. On ne sait pas encore comment ils sont arrivés en Ukraine. Ils peuvent toutefois être commandés sur le site web de l'entreprise. De nombreux drones utilisés par l'Ukraine sont également des modèles conçus à l'origine pour les civils, entre autres des modèles du fabricant chinois DJI. (wan)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci