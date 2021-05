International

Chine

Vous pouvez visiter le Titanic pour 100 000 euros



Image: AP PARAMOUNT PICTURES/20TH CENTU

La Chine lance un nouveau parc d'attraction, s'adressant aux fans du paquebot et du naufrage le plus célèbre du dernier siècle, avec une réplique géante du Titanic.

Il y a 24 ans, le monde découvrait le film de James Cameron, avec Leonardo Dicaprio et Kate Winslet en superstars d'un paquebot naufragé: le Titanic. Dès cet été, une clientèle de gens fortunés va pouvoir visiter une reconstruction de l'épave du navire, pour la modique somme de 100 000 euros (109 000 francs), selon franceinfo. La vidéo:

Le légendaire navire pèsera 23 000 tonnes d'acier, actuellement assemblées dans une campagne chinoise. Cela fait déjà six ans qu'une centaine d'ouvriers s'affairent pour reconstituer de la salle à manger jusqu'aux cabines de luxe, qui fera 260 mètres de long. Ce Titanic «made in China» ne risque pas de sombrer, et pour cause: construit à 1000 kilomètres de la mer, il ne verra jamais l'océan. (jch)

