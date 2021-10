International

Chine

Chine: des drones s'écrasent au sol lors d'un spectacle à Zhengzhou,



Voici ce qui se passe quand des drones s'écrasent au sol

En Chine, 200 drones lumineux sont tombés du ciel lors d'un spectacle. L'incident, qui a eu eu lieu à côté d'un centre commercial n'a pas fait de blessé.

Un spectacle de drones a mal tourné vendredi 1er octobre à Zhengzhou, dans la province du Henan, en Chine. L'incident s'est déroulé lors d'une représentation organisée au-dessus d'un centre commercial, en plein centre-ville. Deux minutes à peine après le début du spectacle, des drones ont commencé à tomber du ciel, atterrissant sur des bâtiments et des voitures.

«De plus en plus de drones se sont détachés» déclarait un spectateur présent sur place à Vice World News. «Certains ont volé très loin et d’autres ont heurté les arbres».

Le chute de drones en vidéo 👇 Vidéo: YouTube/大象新闻

On ne sait, pour l'heure, pas exactement ce qui a causé l'accident. Un organisateur a déclaré à China News Services que des «erreurs de fonctionnement» auraient pu entraîner la chute libre des 200 drones. Aucun blessé n'est à déplorer.

Pas une première en Chine

Ce n'est pas la première fois que ce genre d'accident survient en Chine. Ainsi, en mai 2020, 17 drones se sont écrasés lors d'un spectacle dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Après enquête, la police a découvert que des employés d'une entreprise concurrente avaient causé l'accident avec des brouilleurs, après que leur propre offre pour réaliser la performance ait été rejetée. (hkr)