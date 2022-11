Une fusée chinoise folle va s'écraser ce week-end: voici les lieux à éviter

Ce week-end, une pièce de 22 tonnes d'une fusée chinoise s'écrasera à nouveau sur la Terre de manière incontrôlée. Cela pourrait toucher des mégapoles.

Samedi ou dimanche, l'étage principal d'une fusée chinoise va s'écraser sur la Terre. C'est ce que rapporte l'agence spatiale américaine Aerospace Corporation. Selon les premiers rapports, l'objet d'environ 22,5 tonnes pourrait tomber dans l'océan Pacifique tôt samedi matin. Un risque similaire avait déjà été constaté cet été.

Cependant, le lieu exact de l'impact dépend fortement du moment de l'entrée dans l'atmosphère. Il existe actuellement une fenêtre de 28 heures au total. C'est pourquoi le fragment de fusée pourrait s'écraser plus ou moins n'importe où entre le 43e parallèle nord et le 43e parallèle sud.



L'Europe du Nord est donc hors de danger, tandis que Rome se trouve sur la trajectoire possible. Outre de nombreuses villes des Etats-Unis, d'Amérique du Sud et d'Afrique, la métropole chinoise de Shanghai est également proche de la trajectoire possible.

Les calculs de l'Aerospace Corporation montrent dans un graphique où le morceau de fusée pourrait s'écraser. Actuellement, il y a une fenêtre de temps possible de 28 heures pour l'entrée calculée.

«La rentrée se fera le long de l'une des trajectoires présentées ici. Il est encore trop tôt pour déterminer une empreinte significative des débris», indique l'Aerospace Corporation. source: Aerospace Corporation

Pour comprendre la carte 👇 Le cercle jaune dans le Pacifique marque ici exactement le milieu de la fenêtre de temps. Les lignes bleues indiquent les lieux d'impact possibles dans les 14 premières heures de la fenêtre de temps, tandis que la ligne jaune indique les lieux de chute possibles dans les 14 heures suivantes de la fenêtre de temps.



Seuls les endroits touchés par l'une des lignes peuvent théoriquement être affectés par la chute de débris ou par le reste de la fusée elle-même.



Bien sûr, une partie de l'étage se désintégrerait ou brûlerait en entrant dans l'atmosphère – mais selon les experts d'Aerospace Corp, il est probable qu'environ 20 à 40% de la masse initiale s'écraserait sur le sol ou dans la mer, soit 4,5 à 9 tonnes. En cas d'impact sur la terre ferme, les dégâts pourraient être considérables.

Sur son site web, l'Aerospace Corp. met régulièrement à jour les trajectoires possibles et les lieux d'impact. Plus l'heure du crash se rapproche, plus les prévisions deviennent précises et plus la fenêtre de temps se réduit.

Pourquoi cette fusée est incontrôlable

La pièce provient de la fusée chinoise de type «Longue Marche 5B» qui a été lancée le 31 octobre pour mettre en orbite le troisième et dernier module de la station spatiale chinoise «Palais céleste».

Une fusée Long March-2F au décollage, en 2021. Image: sda

Chez d'autres nations spatiales, l'étage principal de la fusée ne vole pas en orbite, mais retombe plutôt à la surface de la Terre – ou même se pose, comme chez SpaceX.

Même dans le cas d'un crash contrôlé, les responsables peuvent déterminer avec précision l'endroit où le missile atterrira et veiller en conséquence à ce que la zone de crash soit située en mer, loin des zones peuplées.

Dans le cas de la «Longue Marche 5B», la pièce se déplace en orbite, de sorte qu'elle entre à nouveau dans l'atmosphère au bout d'un certain temps, sans qu'il soit possible de prédire ou d'influencer l'endroit où elle va finalement s'écraser.

L'étage de la fusée, qui est rentré dans l'atmosphère en juillet, a finalement atterri dans l'océan Indien, près de l'Indonésie, à Bornéo. Des débris ont également été découverts sur l'île.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder