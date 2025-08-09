Keystone

Un adolescent ouvre le feu et blesse trois personnes à New York

Le jeune homme a été arrêté après avoir blessé des personnes de 19 à 65 ans près de Times Square.

Un adolescent a ouvert le feu et blessé trois personnes près de Times Square à New York, avant d'être arrêté a annoncé samedi la police. Les blessés, âgés de 19 à 65 ans, ont été hospitalisés dans un état stable.

L'incident s'est déroulé vers 01h20 (07h20 suisses), a précisé une porte-parole de la police de la ville. Les tirs ont été précédés d'une altercation verbale, selon elle.

«L'agresseur a été arrêté et une arme à feu a été saisie», a-t-elle précisé. Des images montrant une foule en panique ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sans que l'AFP ne soit immédiatement en mesure d'en confirmer l'authenticité.

A la fin juillet, un homme armé d'un fusil d'assaut a abattu quatre personnes avant de se donner la mort dans un gratte-ciel de New York. (ats/afp)