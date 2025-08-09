beau temps33°
New York

Un adolescent ouvre le feu et blesse trois personnes à New York

epa12282906 NYPD cars parked for the new &#039;Spiderman&#039; film that is being shot on the streets of Glasgow, as filming has been paused due to the weather in Glasgow, Scotland, Britain, 04 August ...
Keystone

Un adolescent ouvre le feu et blesse trois personnes à New York

Le jeune homme a été arrêté après avoir blessé des personnes de 19 à 65 ans près de Times Square.
09.08.2025, 16:2409.08.2025, 16:24
Un adolescent a ouvert le feu et blessé trois personnes près de Times Square à New York, avant d'être arrêté a annoncé samedi la police. Les blessés, âgés de 19 à 65 ans, ont été hospitalisés dans un état stable.

L'incident s'est déroulé vers 01h20 (07h20 suisses), a précisé une porte-parole de la police de la ville. Les tirs ont été précédés d'une altercation verbale, selon elle.

«L'agresseur a été arrêté et une arme à feu a été saisie», a-t-elle précisé. Des images montrant une foule en panique ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sans que l'AFP ne soit immédiatement en mesure d'en confirmer l'authenticité.

A la fin juillet, un homme armé d'un fusil d'assaut a abattu quatre personnes avant de se donner la mort dans un gratte-ciel de New York. (ats/afp)

