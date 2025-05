Vidéo: watson

Ces touristes ont eu de la chance

Un château chinois du XIVe siècle s'est écroulé ce lundi sous les yeux des visiteurs d'un site historique situé à 300 kilomètres de Pékin.

Un édifice historique chinois vieux de plusieurs siècles s’est écroulé lundi 19 mai 2025 alors que des touristes se situaient à proximité. Les images impressionnantes ont été filmées par les visiteurs de ce site reconnu. La tour du tambour de Fengyang, construite en 1375, est utilisée pour annoncer le début des cérémonies et l'heure de la journée. C'est l'une des plus grandes tours de ce type en Chine.

«La chute des tuiles a duré une minute ou deux. Il n'y avait personne sur la place et personne n'a été blessé» Un témoin Yangcheng Evening News

Le bureau local de la culture et du tourisme a déclaré qu'aucune victime n'était à déplorer et que cet incident faisait actuellement l'objet d'une enquête. Par chance, la tour s'est écroulée à un moment peu fréquenté de la journée. L'effondrement s'est produit juste un an après la rénovation de la tour, après des dommages mineurs situés sur le toit.

L’édifice est une attraction touristique majeure dans la province d’Anhui, située à environ 320 kilomètres de Pékin, la capitale de la Chine. La cité impériale de Fengyang, qui servit de modèle à celle de Pékin, fut la première capitale des Ming. Peu avant la fin de sa construction, l’empereur Hongwu annula tout, en proie à de funestes présages. Abandonnée, la cité tomba dans l’oubli et fut ensevelie pendant six siècles avant d’être redécouverte par les historiens en 1969. Les travaux de restauration du site ont été terminés en 2015. (sbo)