Chine: l'ancien ministre de l'Agriculture condamné à mort

L'ancien ministre chinois de l'Agriculture, Tang Renjian, a été condamné à mort dimanche pour corruption. Sa peine s'accompagne d'un sursis à exécution de deux ans, selon un tribunal du nord-est du pays.

Le président chinois Xi Jinping, lors d'un récent événement. Keystone

L'ex-dirigeant a accepté des pots-de-vin en espèces et en biens pour un montant de plus de 268 millions de yuans (environ 30 millions de francs) de 2007 à 2024. C'est ce qu'a détaillé dans un communiqué le tribunal populaire de Changchun, dans la province du Jilin.

Ces pots-de-vin «ont causé des pertes particulièrement graves aux intérêts de l'Etat et du peuple, et justifiaient donc la peine de mort». Selon la justice, l'accusé aurait avoué ses «crimes» et exprimé des remords.

Campagne anticorruption

Cette condamnation est la dernière en date de la vaste campagne anticorruption menée par le président chinois, Xi Jinping. Elle a fait tomber plusieurs personnalités de haut rang.

Les partisans de cette campagne affirment qu'elle favorise une gouvernance irréprochable, mais ses détracteurs estiment qu'elle confère au président le pouvoir d'écarter des rivaux politiques.

Avant d'être ministre de l'Agriculture (2020-2024), Tang avait notamment été gouverneur de la province du Gansu (nord-ouest), ainsi que vice-président de la région autonome du Guangxi (sud).

Sa chute fait suite à des enquêtes similaires pour corruption ayant visé les anciens ministres de la Défense, Li Shangfu et Wei Fenghe.

Li a été démis de ses fonctions seulement sept mois après sa prise de poste, puis exclu du Parti communiste chinois pour des infractions, notamment des soupçons de corruption, selon les médias d'État.

Son successeur, Dong Jun, toujours en place, aurait également fait l'objet d'une enquête. (ats)