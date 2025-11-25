pluie modérée
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

USA: Vous devrez payer plus cher pour visiter ces célèbres parcs

Vous devrez désormais payer plus cher pour visiter ces célèbres parcs

Les touristes étrangers souhaitant visiter les parcs nationaux américains, tels que le Grand Canyon, Yosemite ou Yellowstone, devront s&#039;acquitter à partir de 2026 d&#039;un important supplément. ...
Vous rêvez de découvrir les parcs nationaux de Yellowstone (à gauche) ou de Yosemite (à droite) l'an prochain? Vous devrez désormais payer plus cher que les Américains.image: GETTY/WATSON
A compter de 2026, les touristes étrangers devront payer beaucoup plus cher pour accéder aux parcs nationaux américains: l’administration Trump triple le prix du pass annuel pour les non-résidents et impose une surtaxe sur les sites les plus visités, au nom d’une priorité donnée aux visiteurs américains.
25.11.2025, 22:1625.11.2025, 22:16

Les touristes étrangers souhaitant visiter les parcs nationaux américains, tels que le Grand Canyon ou Yellowstone, devront s'acquitter à partir de 2026 d'un important supplément. L'administration Trump a expliqué vouloir donner la «priorité aux Américains».

A compter du 1er janvier, l'abonnement annuel donnant accès à l'ensemble de ces parcs passera de 80 dollars à 250 dollars, soit plus du triple pour les non-résidents américains, a détaillé mardi le ministère américain chargé de ces parcs.

Des Suisses annulent leur voyage aux Etats-Unis à cause de Trump

Et pour les non-détenteurs de cet abonnement, un supplément de 100 dollars sera appliqué aux tickets d'entrée des parcs les plus visités, dont Grand Canyon, Yosemite ou encore Yellowstone.

Véritables joyaux touristiques, les 63 parcs nationaux des Etats-Unis attirent chaque année des centaines de millions de visiteurs par an. En 2024, près de 332 millions de touristes les ont visités, selon les derniers chiffres des autorités américaines.

Journées patriotiques

Ces nouveaux tarifs donneront «la priorité aux Américains» à ces sites, dont plusieurs sont inscrits au patrimoine de l'Unesco, a justifié l'administration Trump.

«Les résidents américains continueront à bénéficier de tarifs abordables, tandis que les non-résidents paieront un tarif plus élevé afin de contribuer à l'entretien et à la maintenance des parcs américains»
L'administration Trump

Jusqu'à présent, les tarifs pour les résidents et étrangers étaient identiques. Toujours dans cette volonté de favoriser le tourisme national, le ministère a annoncé la création de «journées patriotiques», aux cours desquelles l'accès aux parcs sera gratuit pour les résidents américains. (mbr/ats)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
Cette enseigne a une arme étrange pour assurer sa sécurité
1
Cette enseigne a une arme étrange pour assurer sa sécurité
de fred valet, miami
Pourquoi la famille Trump a perdu un milliard de dollars
Pourquoi la famille Trump a perdu un milliard de dollars
Ce couple a tout risqué pour réussir à Miami: «La compétition est rude»
Ce couple a tout risqué pour réussir à Miami: «La compétition est rude»
de Marine Brunner, Fred Valet
La revanche personnelle de Donald Trump se heurte à un obstacle
La revanche personnelle de Donald Trump se heurte à un obstacle
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
1
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de dita muller
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Une gourde en forme d’ours sème le chaos chez Starbucks
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Si j’étais algérien, je serais fier de Boualem Sansal
C'est un Boualem Sansal bouleversant de dignité qui parle aux médias depuis son retour en France, après un an de détention en Algérie. L'écrivain franco-algérien est un sacré bonhomme!
Boualem Sansal est bien un Algérien. Certes, il est Français aussi depuis un peu plus d’un an, naturalisé par Emmanuel Macron en personne. Mais cette ironie grave, cet esprit bravache, ce nif, cet orgueil de bon aloi dont il a témoigné ce lundi matin au micro de France Inter, sont bien la marque d’un Algérien. Les «vrais», même ceux qui ne l’aiment pas ou disent ne pas l’aimer, ce qui n’est pas pareil, le reconnaîtront. Il est l’un des leurs.
L’article