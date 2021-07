Xi Jinping au Tibet, 70 après l'invasion chinoise de la région

Travailler en Chine, entre symbole de succès et esclavage moderne

De 9h à 21h, six jours par semaine. C'est à cela que ressemble l'horaire de travail de nombreux employés chinois. Témoignages.

De longues heures de travail, des heures supplémentaires non rémunérées et le fait de dormir au bureau sont la norme dans plusieurs entreprises chinoises. Les géants de la technologie rivalisent pour maintenir leur monopole et les jeunes pousses ambitieuses s'efforcent d'entrer sur le marché.

La fameuse culture de travail «996» est revenue sur le devant de la scène récemment après la mort de deux employés du géant du commerce électronique Pinduoduo. Une femme de 22 ans s'est effondrée …