Un spectacle de drones dégénère dans le centre de la Chine.

Ils ont vécu l'apocalypse

Un spectacle mêlant drones et pyrotechnie a totalement dégénéré en Chine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les images de boules de feu qui tombent du ciel sont impressionnantes.
04.10.2025, 17:2404.10.2025, 17:33

On ne s'imaginerait pas l'apocalypse autrement. Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que la fête nationale chinoise battait son plein, un spectacle de drones mêlant engins volants et feux d'artifice a failli tourner au drame.

Selon le 20 minutes français, le spectacle se tenait à Liuyang, dans le Hunan, une province du centre de la Chine, lorsque des drones ont libéré trop tôt leurs charges pyrotechniques.

S'en est suivi une série d'explosions, et des dizaines de boules de feu sont tombées sur le public massé au sol.

Le public s'est protégé comme il pouvait

Vidéo: instagram

Des images publiées notamment sur Instagram par des comptes dédiés au combat militaire - ça ne s'invente pas - montrent d'autres angles de vue

Les drones en feu ont intéressé les spécialistes de l'armement...

Malgré l'ampleur de l'accident, les incendies qui se sont déclarés dans les environs et les centaines de spectateurs présents, les autorités chinoises affirment qu'il n'y a pas eu de blessé ce soir-là, rapporte 20 minutes. Les incendies ont tous été maîtrisés. (joe)

