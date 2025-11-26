faible pluie
International
Hong Kong

Les images choc de l’incendie qui secoue Hong Kong

Quatre personnes ont perdu la vie dans un incendie à Hong Kong, mettant en lumière les risques liés aux chantiers en bambou dans les zones résidentielles.
26.11.2025, 11:5826.11.2025, 11:58

Au moins quatre personnes sont décédées dans un incendie qui a éclaté mercredi dans les échafaudages en bambou d'un complexe résidentiel de Hong Kong, a indiqué le gouvernement local à l'AFP.

La vidéo des incendies 👇

Vidéo: watson

«Quatre personnes sont décédées» et «deux sont dans un état critique», a confié à l'AFP un représentant du département des services d'information du gouvernement du territoire chinois.

Un pompier figure parmi les morts, selon les médias locaux.

Les pompiers ont été dépêchés mercredi après-midi après un appel signalant un incendie dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong. Les images diffusées par les médias locaux montrent d'épais panaches de fumée s'élevant des échafaudages de plusieurs tours.

Thick smoke and flames rise as a major fire engulfs several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong&#039;s Tai Po district on November 26, 2025. At least four people wer ...
Image: AFP

Les autorités ont fermé certaines sections d'une autoroute voisine, alors que les pompiers continuaient de lutter contre l'incendie en début de soirée. Au moins un homme et une femme ont été transportés d'urgence à l'hôpital, inconscients et gravement brûlés, selon la police qui a été informée de résidents pris au piège.

Le service de lutte contre les incendies de Hong Kong conseille «aux habitants des environs de rester chez eux, de fermer leurs portes et fenêtres et de rester calmes» et au public «d'éviter de se rendre dans la zone touchée par l'incendie».

Le mois dernier, un précédent incendie de l'échafaudage d'un immeuble du quartier central des affaires de Hong Kong avait fait quatre blessés. (jah/afp)

Thèmes
