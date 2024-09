L'espace aérien de Taïwan est d'habitude plutôt rempli d'avions de chasse F16 taïwanais (image d'illustration). Keystone

43 avions et 8 navires de guerre chinois détectés autour de Taïwan

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré jeudi que 43 avions et huit navires chinois avaient été détectés autour de l'île en 24 heures.

Près de 34 sur un total de 43 avions chinois ont «franchi la ligne médiane et pénétré dans le sud-ouest et l'est de la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz) de Taïwan», a indiqué le ministère de la Défense taïwanas, précisant que ces mouvements s'étaient produits au cours d'une période de 24 heures terminée à 06h00 (minuit en Suisse, dans la nuit de mercredi à jeudi). Des images publiées par le ministère montrent des avions entourant l'île, à l'exception de la côte nord-est.

La Chine, qui revendique l'île démocratique comme une partie de son territoire, envoie quasi quotidiennement des avions de chasse, des drones et des navires autour de Taïwan.

Ces dernières incursions font suite au passage d'un navire japonais dans les eaux du détroit de Taïwan, afin d'affirmer sa liberté de navigation, tel que rapporté par les médias japonais, sans confirmation de Tokyo. Le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshimasa Hayashi, a refusé de commenter ces informations lors d'un point-presse régulier arguant qu'elles concernaient des opérations militaires.

La Chine ne renoncera pas

L'emprunt du détroit de Taïwan par le navire japonais a eu lieu mercredi et fait suite au passage de bateaux, notamment des Etats-Unis, du Canada et de l'Allemagne. Le 11 juillet, Taipei a déclaré avoir détecté 66 avions militaires chinois en l'espace de 24 heures, un record.

La Chine a déclaré qu'elle ne renoncerait jamais à l'usage de la force pour prendre le contrôle de Taïwan et a intensifié les pressions militaires et politiques sur l'île ces dernières années.

(sda/ats/afp)