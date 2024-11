Attaque au couteau dans une école en Chine, 8 morts et 17 blessés

Samedi, une violente agression à l'arme blanche dans un institut de Wuxi, en Chine, a fait huit morts et 17 blessés. Le suspect a été arrêté sur place par les autorités.

Une attaque au couteau dans une école de l'est de la Chine a fait samedi huit morts et 17 blessés, ont indiqué les autorités, en précisant que l'auteur avait été arrêté.

Les agressions aussi meurtrières sont généralement peu fréquentes dans le pays. Mais il s'agit de la deuxième tuerie en Chine cette semaine après une attaque à la voiture-bélier qui avait fait 35 morts lundi.

«A 18h30 (11h30 suisses), une attaque à l'arme blanche s'est déroulée à Institut professionnel des arts et de la technologie de Wuxi» dans la province du Jiangsu et «a fait huit morts et 17 blessés», a indiqué la police de la ville de Yixing, où s'est déroulé le drame. Elle a précisé que le suspect avait «été arrêté sur les lieux».

Selon les premiers éléments de l'enquête, cités dans le communiqué, le suspect serait un homme de 21 ans, élève de la promotion 2024.

«Parce qu'il n'a pas obtenu son diplôme après son échec aux examens et parce qu'il était mécontent de sa rémunération durant son stage, il est revenu à l'école pour exprimer sa colère et commettre ces meurtres» La police de Yixing

Le suspect «a tout avoué», a-t-elle affirmé. (tib/ats)