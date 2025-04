Il ne partagera pas l'avion de son successeur, Donald Trump, mais Joe Biden a confirmé qu'il se rendra au Vatican ce week-end. getty/watson

Il voyagera sans Trump, mais Biden assistera aux obsèques du pape

L'ancien président américain et son épouse Jill se rendront samedi aux funérailles du pape François, avec lequel le démocrate entretenait une relation particulièrement étroite.

Son bureau a confirmé l'information à l'AFP vendredi, tout en précisant que le couple voyagerait de manière indépendante - et non dans l'avion de l'actuel président Donald Trump, qui fait également le déplacement. Quelque 50 chefs d'Etat élus et dix souverains régnants ont confirmé jusqu'ici leur présence samedi selon le Vatican.

Joe Biden, fervent catholique, faisait régulièrement part de son affection et de son admiration pour le pape François, avec lequel il a eu plusieurs conversations officielles comme privées, et dont il conservait une photo dans le Bureau ovale.

Joe Biden, fervent catholique, entretenait une relation chaleureuse avec François. Keystone

Le démocrate avait prévu de se rendre au Vatican à la toute fin de son mandat, en janvier dernier, pour remettre en personne au chef de l'Eglise catholique la «Médaille présidentielle de la liberté», plus haute distinction civile américaine. Mais il avait dû renoncer au déplacement en raison des violents incendies qui avaient rasé une partie de Los Angeles.

Pour les obsèques de Jean Paul II en 2005, le président George W. Bush avait emmené deux prédécesseurs: Bill Clinton et son père George Bush Senior. (mbr/afp)