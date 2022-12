Covid-19: l'UE n'arrive pas à se mettre d'accord sur les voyageurs chinois

Des chiffres qui ne semblent plus refléter la réalité, les dépistages généralisés n'étant désormais plus obligatoires. (ats/jch)

En dépit du contexte, seuls 5000 nouveaux cas et un décès ont été annoncés jeudi par le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

En dépit du rebond épidémique, les autorités vont cesser le 8 janvier les quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine - mais un test de dépistage de moins de 48 heures sera toujours exigé -, et autoriser les Chinois à de nouveau voyager à l'étranger, après trois ans de frustrations.

Depuis la levée des restrictions, les hôpitaux chinois sont submergés par une déferlante de malades pour la plupart âgés, et vulnérables car peu ou pas vaccinés.

La fin soudaine ce mois-ci de la politique du «zéro Covid» en Chine, qui devrait favoriser une reprise des voyages à l'étranger des Chinois, est survenue alors que ce pays fait face à la plus importante vague de contaminations au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants.

«En l'absence d'informations complètes venant de Chine, il est compréhensible que des pays prennent les mesures dont ils pensent qu'elles protègeront leurs population. Afin de pouvoir procéder à une évaluation complète des risques liés à la situation du Covid-19 en Chine, l'OMS a besoin d'informations plus détaillées.»

«Les pays de l'UE ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés et les variants circulant en Chine circulent déjà dans l'UE, expliquant qu'une telle mesure n'est pas nécessaire au niveau de l'Union européenne dans son ensemble.»

L'introduction d'un dépistage obligatoire du Covid-19 au sein de l'Union européenne pour les voyageurs arrivant de Chine - qui connaît une explosion des cas - est «injustifiée», a estimé jeudi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC):

New York, cette ville ukrainienne aux portes de l'enfer

Cette femme possède des dents et des cheveux dans son utérus

New York lance sa première boutique légale de cannabis

Plus de «International»

Alors que l'OMS juge «compréhensibles» les mesures de protection prises par les autres pays, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies juge «injustifiée» l'introduction d'un dépistage.

Sandrine Rousseau et Netflix se mêlent d'un bad buzz et ça dérape

Attitude d'Emiliano Martinez: son coach à Aston Villa ne veut plus de lui

New York, cette ville ukrainienne aux portes de l'enfer

Les plus lus

Pourquoi cette petite ville ukrainienne est cruciale dans la guerre en Ukraine

Les Ukrainiens gagnent progressivement du terrain à Kreminna, localité en périphérie de Bakhmout et acquise par les Russes dès le début de la guerre. Ce retournement de situation pourrait remettre en question le cours global du conflit.

Mardi 27 décembre, le New York Times a relaté des combats de plus en plus importants à Kreminna, petite ville ukrainienne dite «stratégiquement importante», d'après le journal américain. Mais pourquoi ce territoire se retrouve au cœur de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie?