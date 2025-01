Pékin développe une arme pour saboter internet

La Russie n'est pas la seule à être soupçonnée de détruire des câbles sous-marins. La Chine est aussi dans le viseur. Des brevets récemment découverts confirment ces soupçons.

En 2020, des scientifiques chinois ont déposé un brevet pour un appareil permettant de couper les câbles de communication sous-marins. C'est ce que révèle le magazine américain Newsweek en se référant à des documents de l'Office chinois des brevets.

L'appareil pour lequel des scientifiques de l'université chinoise de Lishui ont déposé une demande de brevet a la forme d'une ancre et se fait tirer derrière un bateau. Là où se trouvent les bras d'une ancre normale, cet appareil comporte deux cliquets qui permettent de couper les câbles.

Illustration du dispositif permettant de couper les câbles de communication sous-marins issu du brevet chinois. Image: Université Lishui

«Avec le développement de la science et de la technologie, de plus en plus de câbles sous-marins et de câbles de communication sont posés sur les fonds marins dans toutes les régions du monde, et les câbles doivent être coupés dans certaines situations d'urgence», écrivent les scientifiques pour justifier le brevet de leur appareil. Ils poursuivent en détaillant les bénéfices de leur innovation:

«Avec la méthode de coupe usuelle, il faut d'abord déterminer la position des câbles, puis les déterrer et les récupérer pour les couper. Le processus est complexe, il nécessite beaucoup d'équipement et coûte beaucoup trop cher. Il existe un besoin pour un appareil de coupe rapide et peu coûteux pour les câbles sous-marins afin d'accomplir cette tâche.»

Utilisation légitime possible, mais peu probable

Ce n'est pas la première demande de brevet pour un tel appareil. En 2009, un groupe de scientifiques de l'Administration chinoise des océans avait déjà déposé un brevet très similaire.

Gregory Falco, expert en technologies militaires à l'université américaine de Cornell, a expliqué à Newsweek qu'il existait certes des applications légitimes pour de telles technologies, mais qu'il pensait que la Chine les utiliserait plutôt à des fins de sabotage. Le physicien Benjamin L. Schmitt de l'université de Pennsylvanie partage également ce point de vue:

«Le fait qu'il existe plusieurs brevets techniques déposés par des ingénieurs chinois pour effectuer une telle coupure de câbles sous-marins renforce le soupçon que Pékin développe activement des moyens techniques pour mener ce type de guerre sous-marine à l'avenir»

Des navires chinois et russes impliqués dans des incidents

Par le passé, des navires chinois et russes ont été impliqués à plusieurs reprises dans des incidents liés à des câbles sous-marins. Il y a quelques jours, un cargo chinois a sectionné un câble sous-marin au large de Taïwan. Les autorités de la République populaire ont toutefois déclaré qu'il ne s'agissait que d'un regrettable accident et non d'une action de sabotage.

En novembre dernier, deux câbles sous-marins importants ont été endommagés en mer Baltique. Des images satellites montrent comment un cargo appartenant à la Russie a zigzagué au-dessus des câbles. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a alors parlé d'un acte de guerre hybride.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci