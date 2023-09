La Chine pourrait prendre exemple sur la Russie concernant Taïwan

L'île se prépare autant que possible pour faire face aux menaces grandissantes de la Chine. Keystone

Le pays dirigé par Xi Jinping n'est pas prêt de lâcher prise concernant la reprise du territoire taïwanais et le fait savoir devant les membres des Nations unis.

La Chine a appelé jeudi à l'ONU à ne pas sous-estimer sa «ferme volonté» concernant Taïwan. Elle a dit toutefois préférer une «réunification» pacifique.

A la tribune de l'assemblée générale de l'ONU, le vice-président chinois Han Zheng a répété la position chinoise selon laquelle Taïwan est une «partie inaliénable» de la Chine. «Personne ne devrait sous-estimer la solide détermination, la ferme volonté et le pouvoir du peuple chinois pour garantir sa souveraineté et son intégrité territoriale».

«Parvenir à la réunification complète de la Chine est une aspiration de tous les fils et de toutes les filles de la nation chinoise». «Nous continuerons à travailler pour une réunification pacifique avec beaucoup de sincérité et d'efforts», a-t-il encore indiqué.

Les leçons ukrainiennes

La quasi-totalité des Etats reconnaissent Pékin et non Taïpei, mais les Etats-Unis sont l'allié le plus puissant de l'île et lui fournissent notamment un soutien militaire substantiel. Certains responsables américains se sont inquiétés de velléités de la Chine de reprendre l'île par la force, en particulier si Taïwan déclarait formellement son indépendance.

Les experts estiment que Pékin pourrait tirer des leçons de l'Ukraine, un an et demi après l'invasion russe. Concernant ce conflit en Ukraine, la Chine tente de se positionner en pays neutre, malgré son soutien affiché au Kremlin.

Han Zheng a plaidé pour une «cessation des hostilités et une reprise des négociations de paix» sur l'Ukraine. «La Chine soutient tous les efforts propices à une résolution pacifique de la crise ukrainienne, et est prête à continuer à jouer un rôle constructif» vers la paix, a-t-il assuré.

Le vice-président chinois a rencontré en début de semaine le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, nouvel effort pour apaiser la relation tumultueuse entre les deux puissances. (ats/jch)