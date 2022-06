Le Fujian, qui était auparavant connu sous le nom de Type 003, déplacera environ 80 000 tonnes, selon CCTV (la TV Chinoise), contre environ 100 000 tonnes pour les transporteurs Nimitz et Ford américain. Le chantier naval travaillant sur le nouveau transporteur est exploité par Jiangnan Shipbuilding Group, une filiale de China State Shipbuilding Corp., le plus grand constructeur naval commercial au monde.

Chine nouvelle n'a pas précisé la date prévue pour l'entrée en service du bâtiment. Mais elle ne sera pas immédiate et devrait intervenir ces prochaines années. Le porte-avions a été baptisé «Fujian» du nom d'une province chinoise, à l'instar de ses prédécesseurs Liaoning et Shandong.

Les Etats-Unis et l'Australie s'allient contre la Chine et la France pleure un contrat

Pourquoi Zemmour l'influenceur devrait s'inspirer de Nabilla

Depuis sa naissance politique en 2021, jusqu'à sa chute dimanche dernier, Eric Zemmour s'est dévoilé en parfait influenceur de ce siècle. Mais il a précisément échoué là où, par exemple, Nabilla a réussi: exister au-delà du renflement médiatique. Si le grand perdant de Reconquête! a bien reçu des petits coeurs sur son diagnostic catastrophiste de la France, Internet le sait: liker, ce n'est pas (toujours) partager. Encore moins des idées. Sa carrière et son mouvement peuvent-ils s'en remettre? Analyse.

LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube ou Instagram, pendant six mois, il a presque tout avalé, sans choisir. Du bruit à n’en plus pouvoir, sans aucun pouvoir à la clé. Un certain Donald Trump mis à part, Eric Zemmour s'est assurément inspiré du destin de cette poignée d'influenceurs qui, confortablement assis sur leur audience, ont pu se payer une baraque à L.A. avec trois photos, deux stories et, surtout, une savante tuyauterie où coulent des soutiens et des partenariats fiables. Sa Californie à lui? L'Elysée. Mais, comme souvent dans le bain impitoyable des hashtags, le célèbre polémiste a été naïvement convaincu jusqu'au bout que son seul pedigree allait faire (rapidement) le job. Sans devoir poser de véritables solutions sur la table.