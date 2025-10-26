larges éclaircies
International
Chine

Washington et Pékin trouvent une trame d’accord

Les États-Unis et la Chine ont amorcé un rapprochement après des mois de tensions. Les négociateurs des deux puissances se sont entendus sur une base d’accord incluant le commerce du soja, les terres rares et la lutte contre le fentanyl.
26.10.2025, 20:0526.10.2025, 20:05
epa12404201 US Representative Adam Smith (C-L) and Shanghai Mayor Gong Zheng (C-R) attend a meeting at the Shanghai&#039;s municipal government in Shanghai, China, 25 September 2025. The delegation st ...
Le représentant américain Adam Smith (au centre à gauche) et le maire de Shanghai Gong Zheng (au centre à droite) assistent à une réunion à la mairie de Shanghai, en Chine, le 25 septembre 2025.Keystone

Les négociateurs américains et chinois ont trouvé une «trame significative» d'accord, portant notamment sur les terres rares et le soja. Cela devrait permettre à Pékin d'esquiver les 100% de droits de douane supplémentaires sur ses importations aux Etats-Unis, a indiqué dimanche le ministre américain des Finances.

Après sa cinquième rencontre avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, à Kuala Lumpur, Scott Bessent a affirmé sur les chaînes de télévision américaines ABC et NBC qu'ils étaient parvenus à une «trame significative» d'accord en amont de la rencontre des présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping en Corée du Sud jeudi, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

«Je pense que nous avons vraiment de bonnes chances de parvenir à un accord global»
Le président républicain

Selon Bessent, Pékin envisage de retarder la mise en place de restrictions à l'exportation de minerais rares et de reprendre l'achat de soja aux Etats-Unis. En retour, Washington renoncerait à infliger 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises.

Donald Trump a en effet menacé de taxer davantage les importations chinoises à partir du 1er novembre si Pékin renforçait les contrôles sur les exportations de terres rares et sur les technologies nécessaires à leur raffinage.

«Je pense que nous avons évité cela, afin que les droits de douane soient évités»
Bessent

La Chine «va retarder cela d'un an le temps qu'elle réexamine la situation», a-t-il expliqué, précisant que Pékin avait également accepté des «achats agricoles substantiels aux agriculteurs américains».

«Je pense que lorsque l'annonce de l'accord avec la Chine sera rendue publique, nos cultivateurs de soja seront très contents, à la fois pour cette saison et pour les prochaines, pour plusieurs années», a assuré Bessent, lui-même producteur de soja.

Importante coopération

Sur NBC, il a précisé que les discussions avec les Chinois avaient porté sur «beaucoup d'autres sujets» et que Pékin avait accepté en particulier «de nous aider à mettre sous contrôle cette terrible crise du fentanyl», un opiacé très puissant et très addictif, responsable d'une grave crise sanitaire aux Etats-Unis.

L'accord commercial «va inclure une coopération très importante pour bloquer les précurseurs de drogues (servant à fabriquer) le fentanyl entrant par le Mexique, par le Canada», a poursuivi Bessent.

Elle a transformé sa peur panique en «job de rêve»

Les opiacés synthétiques – principalement le fentanyl – ont causé 60% des morts par overdose aux Etats-Unis en 2024, soit 48'000 décès.

Par ailleurs, d'après Scott Bessent, Trump et Xi doivent également discuter «du plan de paix mondial» du président américain. (dal/afp)

Thèmes
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
