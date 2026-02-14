Un passager a refilé des bonbons bourrés de cannabis à du personnel de vol. Image: Shutterstock

L'équipage d'un vol British Airways finit complètement drogué

La farce aurait pu très mal se terminer. Après un voyage, l'équipage a consommé des bonbons offerts par un passager. Problème: ceux-ci contenaient une quantité impressionnante de cannabis.

Plus de «International»

On le sait, les stewards et les hôtesses de l’air aiment planer. Mais avaient-ils prévu de s'envoler de cette manière? Il est permis d'en douter.

A bord d’un vol entre Londres et Los Angeles, des membres de l’équipage cabine ont commencer à planner d'une façon bien inattendue. Ceux-ci se trouvaient sous l’effet de drogues, sans qu'ils en aient réellement consommé.

Comme le rapporte le tabloïd britannique The Sun, un passager a offert des oursons en gélatine à l’équipage de la compagnie British Airways. Une personne impliquée dans l’affaire a déclaré au Sun:

«Il n'y a rien d'inhabituel à ce que des passagers offrent des sucreries à l’équipage pour les remercier»

Les bonbons étaient chargés

Sans se douter de quoi que ce soit, le personnel de bord a mangé les confiseries après l’atterrissage, sur le chemin de l’hôtel. C'est là que certains d'entre eux ont vraiment commencé à s'envoler à nouveau. The Sun cite la source anonyme:

«À leur arrivée, trois membres de l’équipage ont fait état d’expériences extracorporelles»

Les symptômes se sont aggravés au point que les trois personnes ont dû être transportées à l’hôpital. Des examens médicaux ont indiqué que les oursons en gélatine contenaient jusqu’à 300 milligrammes de THC. Selon The Sun, cela en ferait l’un des produits comestibles au cannabis les plus puissants disponibles sur le marché.

Par chance, ce n'est pas en vol que l’équipage de cabine a mangé les fameux bonbons. La source explique:

«Il est difficile d'imaginer ce qu'il se passerait si un équipage de vol devenait incapable d’agir à dix kilomètres d’altitude»

C'est pour cette raison que chez British Airways, les responsables n'ont pas trouvé cette affaire drôle du tout. Ils recherchent le passager qui a refilé des bonbons drogués à l’équipage. La source anonyme laisse entendre: «Il serait inculpé de plusieurs délits.»

Entre-temps, l’équipage de cabine se porte de nouveau bien. Par mesure de précaution, il a toutefois été entièrement remplacé pour le vol retour, indique British Airways. (her)

Traduit de l'allemand par Joel Espi

