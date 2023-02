Ballon abattu: Pékin a refusé l'appel du chef du Pentagone

Le même jour, les Etats-Unis ont affirmé avoir récupéré de premiers débris du ballon chinois, dont une partie de la toile. Selon le Pentagone, le ballon lui-même était haut d'environ 60 mètres et portait une sorte de nacelle pesant plus d'une tonne qui reste à récupérer.

Séisme: «Erdogan ne peut pas se permettre de négliger les rescapés»

Photographe à l'agence EPA, le Français Christophe Petit-Tesson s'est rendu de nombreuses fois dans les zones de Turquie et de Syrie frappées par le tremblement de terre. Etat du bâti, réseau hospitalier, effets politiques: il réagit à la catastrophe.

Quelle est précisément la région touchée par le tremblement de terre?

Le tremblement de terre a frappé au sud de la Turquie et au nord de la Syrie. La zone touchée est une bande qui part, côté turc, de la mer Méditerranée, à l’ouest, dans la région d’Iskenderun, Alexandrette en français, et qui va jusqu’à Diyarbakir, 400 km à l’est à vol d’oiseau. En Syrie, la partie atteinte est un peu plus restreinte, mais elle est tout aussi affectée en termes d’intensité, surtout entre Alep, à l’est, et Idleb, à l’ouest.