Un ballet d'éclairs a frappé la ville de Changzhou. Image: X

L'effondrement d'un pavillon lors d'un orage fait 6 morts en Chine

La Chine est frappée par le dérèglement climatique ces derniers mois.

L'effondrement en Chine d'un pavillon touché par la foudre dans un parc a fait six morts et dix blessés, ont rapporté lundi les médias d'Etat. L'accident s'est produit dimanche à Changzhou.

Les dix personnes blessées sont à l'hôpital et se trouvent dans un état stable, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Une enquête sur l'accident est en cours, d'après la télévision d'Etat CCTV.

Le pays fait face ces derniers mois à des événements climatiques extrêmes, avec notamment de fortes pluies dans l'est et le sud du pays, tandis qu'une grande partie nord a été touchée par des températures caniculaires inhabituelles.

Le changement climatique, lié selon des scientifiques aux émissions de gaz à effet de serre, rend de tels phénomènes météorologiques plus fréquents et plus intenses. (ats/svp)