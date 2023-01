La Chine en a-t-elle marre de Poutine «le fou»?

Les relations entre la Chine et la Russie sont considérées comme bonnes - malgré la guerre en Ukraine. Mais selon un rapport, Xi Jinping souhaite désormais changer d'orientation.

La guerre de la Russie contre l'Ukraine ne s'est pas déroulée comme prévu: l'économie russe s'est contractée à cause des sanctions occidentales, les choses n'avancent pas sur le plan militaire depuis des mois et le régime de Poutine est fortement isolé sur la scène internationale.

Selon un rapport du journal britannique Financial Times, la Chine, ne serait pas trop content de ces développements. Le chef d'Etat Xi Jinping envisagerait même de réorienter sa politique étrangère et économique. L'accent serait mis sur les relations avec l'Europe, la Russie ne jouant alors plus qu'un rôle secondaire selon les plans de Xi.

Cela peut-il être vrai? Le Financial Times se réfère à des fonctionnaires chinois dont le nom n'a pas été précisé. L'un d'entre eux aurait ainsi qualifié Poutine de «fou». «La décision d'envahir l'Ukraine a été prise par un très petit groupe de personnes», aurait déclaré ce dernier. Avant d'ajouter:

«La Chine ne devrait pas suivre la Russie sans réfléchir»

Selon le rapport, Pékin reconnaît désormais la possibilité que la Russie ne sorte pas victorieuse de la guerre contre l'Ukraine, mais plutôt comme une «petite puissance» qui a peu à dire au niveau mondial. Le gouvernement chinois aurait également une certaine méfiance à l'égard de Poutine en tant que personne. Ainsi, Moscou n'aurait pas informé Pékin de ses projets d'invasion de l'Ukraine.

Toutefois, des voix sceptiques se font entendre: l'expert chinois Alexander Gabuev du think tank américain Carnegie Endowment rétorque que Pékin a toujours besoin de Moscou pour affaiblir l'Occident au niveau mondial. Et ce, même si la Russie perd en Ukraine - dans ce cas, Moscou serait encore plus dépendante de Pékin qu'aujourd'hui.

La Chine se montre volontiers ouverte aux représentants occidentaux, mais considère en fait l'Europe et les Etats-Unis comme des rivaux.

Si la Chine devait effectivement prendre ses distances avec la Russie, il s'agirait d'un changement de cap fondamental: en décembre encore, Xi et Poutine avaient convenu d'approfondir les relations entre leurs pays. Lundi, Moscou avait en outre fait savoir, après une conversation téléphonique entre les deux ministres des Affaires étrangères, qu'ils étaient d'accord sur leur orientation commune contre l'Occident.

La Russie et la Chine rejettent «la politique des Etats-Unis et de leurs satellites visant à établir une hégémonie dans les relations internationales».

Le Financial Times écrit toutefois que la Chine veut se tourner davantage vers l'Europe et y limiter ainsi l'influence américaine. Elle veut convaincre les gouvernements européens d'utiliser ses relations plus étroites avec Moscou pour empêcher l'utilisation d'armes nucléaires par Poutine.

Contrairement aux pays occidentaux, la Chine n'a pas condamné l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Pékin et Moscou reprochent à l'Occident de s'ingérer dans les affaires intérieures, de provoquer des conflits avec la Chine et la Russie et de freiner leur développement par des sanctions.