Certains pays arabes interdisent Buzz l'Eclair le spin-off de Toy Story

Dans quelques jours, le nouveau film d'animation de Disney sortira: Buzz l'Eclair. Dans d'autres pays, en revanche, les spectateurs n'en profiteront pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ce film?

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Koweït et d'autres pays arabes ont banni de leurs salles de cinéma le nouveau film d'animation de Disney Buzz l'Eclair. Ce dernier enfreint «les normes du pays en matière de contenus médiatiques», a notamment annoncé, lundi sur Twitter, l'autorité de surveillance des médias des Emirats. Le message ne précise pas en quoi consiste l'infraction.

Le personnage principal Buzz l'Eclair en conversation avec Alisha Hawthorne. Bild: keystone

A noter que dans ce spin off de Toy Story, deux personnages féminins s'embrassent. Or, plusieurs observateurs supposent que l'interdiction du film est due à cette scène lesbienne. Les autorités n'ont, toutefois, pas réagi pour l'heure à une demande de commentaire.

Les remous autour de la scène du baiser ont commencé dès la phase de production

Le film doit sortir ce vendredi aux Etats-Unis et le 22 juin en Suisse romande. Comme le rapporte, entre autres, le magazine américain Variety, la scène mentionnée fait déjà l'objet de discussions depuis un certain temps. Selon cet article, le baiser lesbien aurait d'abord été coupé par Disney. Les collaborateurs ont alors protesté et se sont mobilisés pour la scène. Finalement, le studio d'animation Pixar – qui appartient à Disney depuis 2006 – a obtenu gain de cause et a réintroduit le baiser.

Chris Evans donne sa voix à Buzz. Bild: keystone

Mais l'interdiction du film est tout de même curieuse. Il y a six mois, les Emirats arabes unis avaient annoncé qu'ils ne censureraient plus les films internationaux à l'avenir. Au lieu de cela, une limite d'âge minimale de 21 ans devait être introduite pour certains films pour adultes. Pourtant, Buzz l'Eclair vient d'être totalement interdit.

