Un séisme de magnitude 7 secoue le large de Taïwan
Samedi, un séisme de magnitude 7,0 a frappé au large de la côte Est de Taïwan, à une profondeur de 73 kilomètres, sans qu’aucun blessé ni dégât n’ait été signalé, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.
Le séisme a été enregistré à 23h05 (15h05 GMT) à une profondeur de 73 kilomètres (45 miles) en mer, au large du comté de Yilan, au sud-ouest de Taipei, selon l'administration météorologique centrale de Taïwan.
