Séisme

Un séisme de magnitude 7 secoue le large de Taïwan

Samedi, un séisme de magnitude 7,0 a frappé au large de la côte Est de Taïwan, à une profondeur de 73 kilomètres, sans qu’aucun blessé ni dégât n’ait été signalé, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.
27.12.2025, 16:5127.12.2025, 16:51

Un séisme de magnitude 7,0 est survenu au large de la côte Est de Taïwan samedi, a indiqué l’agence météorologique de l’île, sans qu'aucuns blessés ni dégâts n'aient été relevés dans l'immédiat, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.

Le séisme a été enregistré à 23h05 (15h05 GMT) à une profondeur de 73 kilomètres (45 miles) en mer, au large du comté de Yilan, au sud-ouest de Taipei, selon l'administration météorologique centrale de Taïwan.

