Un séisme de magnitude 7 secoue le large de Taïwan

Samedi, un séisme de magnitude 7,0 a frappé au large de la côte Est de Taïwan, à une profondeur de 73 kilomètres, sans qu’aucun blessé ni dégât n’ait été signalé, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.

Plus de «International»

Un séisme de magnitude 7,0 est survenu au large de la côte Est de Taïwan samedi, a indiqué l’agence météorologique de l’île, sans qu'aucuns blessés ni dégâts n'aient été relevés dans l'immédiat, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.

Le séisme a été enregistré à 23h05 (15h05 GMT) à une profondeur de 73 kilomètres (45 miles) en mer, au large du comté de Yilan, au sud-ouest de Taipei, selon l'administration météorologique centrale de Taïwan.