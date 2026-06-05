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Anthony Head, acteur de «Buffy contre les vampires», est mort

FILE - Anthony Head arrives for the European premiere of &#039;The Iron Lady&#039; on Wednesday, Jan. 4, 2012, in London. (AP Photo/Jonathan Short, File) Anthony Head
Keystone

Anthony Head, acteur de «Buffy contre les vampires», est mort

L'acteur britannique Anthony Head est décédé à l'âge de 72 ans. La nouvelle a été annoncée ce vendredi par ses filles, les actrices Emily Head et Daisy Head.
05.06.2026, 18:1605.06.2026, 18:19

Anthony Head est décédé. Selon le communiqué de ses filles transmis à la BBC, il est mort «paisiblement» des suites de complications liées à une pneumonie, entouré de sa famille.

«Ce fut, et ce sera toujours, un honneur et un privilège d'être ses filles, et d'avoir été témoins directs de l'impact qu'il a eu, lui et son œuvre, sur tant de personnes»

Le Britannique était surtout connu du grand public pour son rôle de Rupert Giles, le bibliothécaire et mentor de Buffy dans la série culte Buffy contre les vampires. La série lui avait permis d'acquérir une notoriété internationale dans les années 2000. Plus récemment, les téléspectateurs l'avaient retrouvé dans la série Ted Lasso.

Né à Londres en 1954, Anthony Head a mené une carrière de près de cinquante ans au théâtre, à la télévision et au cinéma. (max)

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source: sda / chris pizzello
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