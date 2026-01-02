ciel couvert
Tom Hanks et Kaenu Reeves sortent leurs premiers romans

Actor Keanu Reeves is photographed on the red carpet for the film &quot;Good Fortune&quot; during the Toronto International Film Festival in Toronto, on Saturday, Sept. 6, 2025. (Sammy Kogan/The Canad ...
Le Canadien Keanu Reeves a pris la plume.Keystone

Tom Hanks et Kaenu Reeves sortiront leurs premiers romans en français début 2026. L'un rendra hommage au cinéma, l'autre plongera dans la science-fiction.
02.01.2026, 09:0802.01.2026, 09:08

Après l'écran, l'écriture: l'Américain Tom Hanks et le Canadien Keanu Reeves s'y sont essayés.

Dans Naissance d'un chef d'oeuvre du cinéma (Seuil), en librairie en France le 16 janvier après sa sortie aux Etats-Unis en 2023, Tom Hanks raconte le tournage rocambolesque d'un film de super-héros au budget colossal.

L'acteur de Forrest Gump et Apollo 13, âgé de 69 ans, «pose un regard d'initié sur les efforts considérables nécessaires à la production d'un film», résume l'éditeur.

De son côté, le Canadien Keanu Reeves, 61 ans, ajoute le titre de romancier à ceux d'acteur, réalisateur et musicien avec Le livre d'ailleurs (Au diable vauvert). Il l'a co-écrit avec China Miéville, un auteur britannique de romans de science-fiction et d'horreur.

Ce roman, qui suit le périple d'un guerrier immortel, a été écrit parallèlement à la série de BD comics BRZRKR, que Keanu Reeves a co-créée et scénarisée.

Incendie du Nouvel An: ce que l'on sait

Comme de nombreux ouvrages anglo-saxons, ces deux-là paraîtront en français à l'occasion de la rentrée littéraire de janvier. Figure parmi eux le nouveau roman de l'Américain Gabriel Tallent, l'auteur du best-seller My Absolute Darling. Il publie La voie (Gallmeister), une histoire d'amitié dans le désert des Mojaves en Californie.

Sont également attendus le roman ayant reçu le prestigieux Booker Prize, Chair (Albin Michel) du Britanno-Hongrois David Szalay, ainsi que Nos héritages (Gallimard), de la Britannique Anna Hope sur les affres d'une famille d'aristocrates anglais.

Un recueil posthume du grand écrivain américain Russel Banks, American Spirits (Actes Sud), rassemble trois histoires se déroulant dans les Etats-Unis de Donald Trump.

Egalement sous forme de nouvelles, la Mexicaine Dahlia de la Cerda raconte la cruelle réalité des adolescents recrutés par les narco-trafiquants dans Mexico Médée (Editions du sous-sol).

L'un des écrivains italiens les plus reconnus, Sandro Veronesi, publie Septembre noir (Grasset), un drame familial dans une station balnéaire en 1972.

Très remarqué dans son pays, le premier roman du Hongrois Gabor Zoltan, L'ivresse de la violence (Belfond), dénonce les atrocités commises par la milice fasciste des Croix-Fléchées en 1944 à Budapest. (ats)

