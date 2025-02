Kevin Spacey après avoir quitté le tribunal de Southwark Crown Court, le 26 juillet 2023 à Londres. Getty Images Europe

Kevin Spacey est visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle

L'acteur américain fait l'objet d'une nouvelle procédure pour agression sexuelle à Londres. La plainte a été déposée par un ancien acteur.

Kevin Spacey fait l'objet d'une nouvelle procédure pour agression sexuelle à Londres. Ruari Cannon, un ancien acteur, poursuit l'Américain devant la Haute Cour, ainsi que deux organisations liées au théâtre londonien Old Vic, que Kevin Spacey a dirigé entre 2003 et 2015.

Si le cabinet d'avocats n'a pas détaillé à ce stade le contenu exact des accusations proférées par son client dans cette procédure civile, il a confirmé ce mercredi le dépôt de plainte.

Touché de manière inappropriée en public

Dans un documentaire diffusé en mai 2024 sur Channel 4 et baptisé Spacey Unmasked, Ruari Cannon avait accusé Kevin Spacey de l'avoir touché de manière inappropriée en public en 2013 à Londres alors qu'il avait 21 ans et l'acteur américain 53 ans. Dans ce documentaire, neuf autres hommes mettaient également en cause l'acteur, qui a rejeté ces accusations.

En juillet 2023, après un mois d'un procès très médiatique à Londres, Kevin Spacey a été acquitté des accusations d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes. L'un de ces hommes poursuit également l'acteur au civil, qui risque ainsi un nouveau procès.

Également accusé d'agressions sexuelles aux Etats-Unis, Kevin Spacey a été jugé en 2022 non-coupable par un tribunal civil new-yorkais. Et en 2019, les poursuites ont été abandonnées dans une autre affaire.

Ces accusations qui ont émergé au moment du mouvement #MeToo ont mis un coup d'arrêt à la carrière de Kevin Spacey alors au sommet de sa gloire, célébré notamment pour son rôle de Frank Underwood dans la série House of Cards. L'acteur avait été oscarisé pour American Beauty et Usual Suspects. (ag/ats)