Kevin Spacey vit un calvaire sans fin

«Get back on the horse»

Sauf que la vitrine dressée en 2019, pour rempart face au tribunal des réseaux sociaux, a cette fois-ci volé en éclats sur le plateau de Piers Morgan. Les mimiques d'acteur semblent ne plus faire effet sur le public et la profession.

Une chute médiatique sans fin. Sa vidéo datant d'il y a 5 ans, où il reprenait dans les grandes lignes son personnage de Frank Underwood, paraît bien anachronique. «Nous n'avons pas fini, peu importe ce que disent les autres», disait-il dans cette vidéo intitulée «Let me be Frank», visionnée près de 13 millions de fois.

Car l'industrie ne veut pas se risquer à dépoussiérer la carrière de l'acteur de Usual Suspect. Le retour au jeu se fait doucement, voire dans l'anonymat. Récemment, il est apparu dans un film d'action un poil dépassé, frôlant le nanar de compétition (Peter Five Eight), qui n'a même pas profité d'une sortie nationale aux Etats-Unis. Les recettes, selon Imdb, rapportent un total exécrable de 74 456 dollars. Dans la peau d'un tueur à gages méticuleux, il est engagé pour zigouiller un agent immobilier véreux. Les images diffusées présentent un Kevin Spacey loin de ses standards.

Il est apparu éprouvé sur le plateau de Piers Morgan , les trémolos dans la voix et les larmes en prime. Après des accusations d'avances sexuelles non désirées par le comédien Anthony Rapp, lors d'une fête en 1986, les plaintes contre Kevin Spacey se sont multipliées.

Le mariage le plus mondain de l'année a failli causer un «fratricide»

Voilà des mois que les amateurs de potins trépignent dans l'attente de l'évènement social de l'année: le mariage de Hugh Grosvenor, 7e duc de Westminster, avec sa fiancée, Olivia Henson. Une grosse affaire, très aristocratique, très fancy et très guindée comme on les aime. On vous raconte... comme si on y était.

Midi n'a pas encore sonné à l'exquise cathédrale de Chester, ce vendredi 7 juin, lorsque les premiers pointent le bout de leurs coiffes à plumes. Depuis des heures déjà, le petit peuple s'agglutine contre les barrières soigneusement dressées. Les rues sont bouclées, la sécurité rodée, les caméras braquées, les journalistes aux aguets. Tout est prêt pour le mariage le plus mondain de l'année. Celui de l'ex-célibataire le plus convoité du Royaume-Uni.