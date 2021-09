La nature serait plus efficace que la technologie pour le climat

L'Union internationale pour la conservation de la nature prône des solutions déjà existantes dans la nature, pour travailler avec elle, plutôt que contre elle.

L'UICN prône de servir de «solutions fondées sur la nature» pour lutter efficacement contre les catastrophes naturelles sans précédent qui frappent la planète, alimentées par les activités humaines. Elles sont souvent plus efficaces que l'ingénierie ou la technologie, ajoute l'organisation.